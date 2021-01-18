Во Львове правоохранители разыскивают 31-летнюю беременную львовянку Оксану Бекеш. Женщина исчезла 15 января, возвращаясь домой из роддома.

Оксана Бекеш после консультации у врача так и не вернулась домой. Шевченковский отдел полиции 17 января объявил ее в розыск. Об этом сообщил ZAXID.NET.

Читайте также Во Львове бездомный продавал оружие возле супермаркета: мужчине грозит тюрьма – фото

Как исчезла беременная львовянка

Оксана Бекеш – мать 2 детей. Сейчас женщина находится на 3 месяце беременности.

Львовянка исчезла 15 января. Она поехала на осмотр к врачу в роддом, который расположен на улице Раппопорта. Домой женщина так и не вернулась.

в роддом, который расположен на улице Раппопорта. Домой женщина так и не вернулась. Как установили правоохранители, утром того же дня львовянку обокрали в маршрутке, когда она ехала в медучреждение. У женщины при себе была тысяча гривен.

в маршрутке, когда она ехала в медучреждение. У женщины при себе была тысяча гривен. Ее документы и пустой кошелек полицейские нашли через несколько часов.

полицейские нашли через несколько часов. Об этом инциденте беременная рассказала своему врачу во время консультации.

Медик добавил, что женщина была в подавленном и депрессивном состоянии.

После визита к врачу она должна была вернуться домой на улицу Брюховицкую.

С 13:00 15 января связь с ней отсутствовала.

У львовянки нет при себе ни телефона, ни денег.

Ее муж рассказал, что ни в день исчезновения жены, ни перед тем они не ссорились.

Оксана Бекеш была одета в бордовый плащ, черные брюки, серо-черный шарф и черные сапоги до колен.

в бордовый плащ, черные брюки, серо-черный шарф и черные сапоги до колен. Всех, кто знает, где может находиться беременная женщина, просят срочно звонить в полицию.



Оксана Бекеш исчезла 15 января / Фото полиции Львовщины