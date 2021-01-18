Во Львове по дороге из больницы исчезла беременная женщина: ее объявили в розыск – фото
Во Львове правоохранители разыскивают беременную женщину / 24 канал
Во Львове правоохранители разыскивают 31-летнюю беременную львовянку Оксану Бекеш. Женщина исчезла 15 января, возвращаясь домой из роддома.
Оксана Бекеш после консультации у врача так и не вернулась домой. Шевченковский отдел полиции 17 января объявил ее в розыск. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как исчезла беременная львовянка
- Оксана Бекеш – мать 2 детей. Сейчас женщина находится на 3 месяце беременности.
- Львовянка исчезла 15 января. Она поехала на осмотр к врачу в роддом, который расположен на улице Раппопорта. Домой женщина так и не вернулась.
- Как установили правоохранители, утром того же дня львовянку обокрали в маршрутке, когда она ехала в медучреждение. У женщины при себе была тысяча гривен.
- Ее документы и пустой кошелек полицейские нашли через несколько часов.
- Об этом инциденте беременная рассказала своему врачу во время консультации.
- Медик добавил, что женщина была в подавленном и депрессивном состоянии.
- После визита к врачу она должна была вернуться домой на улицу Брюховицкую.
- С 13:00 15 января связь с ней отсутствовала.
- У львовянки нет при себе ни телефона, ни денег.
- Ее муж рассказал, что ни в день исчезновения жены, ни перед тем они не ссорились.
- Оксана Бекеш была одета в бордовый плащ, черные брюки, серо-черный шарф и черные сапоги до колен.
- Всех, кто знает, где может находиться беременная женщина, просят срочно звонить в полицию.
Оксана Бекеш исчезла 15 января / Фото полиции Львовщины
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