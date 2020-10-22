Во Львове 23 октября перед ратушей состоится публичное чтение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Акция призвана привлечь внимание людей к запрету книги и поддержать автора и издательство Vivat.

Публичные чтения организуют онлайн-медиа "Свідомі" и общественная организация "Форум издателей". Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте также Львовский облсовет закупит для школ более 3 тысяч экземпляров "Дела Василия Стуса"

Когда состоится чтение "Дела Василия Стуса" во Львове

Публичные чтения книги Кипиани пройдут 23 октября с 19:00 до 21:00. Мероприятие состоится на площади Рынок перед Львовской ратушей.

Отрывки из книги зачитают украинский поэт и писатель Остап Сливинский, программный директор ОО "Форум издателей" София Челяк, основательница онлайн-медиа "Свідомі" Анастасия Бакулина и председатель образовательного центра по правам человека Владимир Беглов. После их выступления организаторы предусмотрели несколько минут для того, чтобы все желающие также могли зачитать небольшие отрывки из "Дела Василия Стуса".

Как можно зарегистрироваться на событие

В связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями в Львове доступ на публичное чтение книги Кипиани получат только люди, которые предварительно зарегистрировались. Для регистрации нужно заполнить форму и указать время, когда вы придете на событие. Организаторы отметили, что все присутствующие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Прямой эфир чтений будут транслировать на фейсбук-страницах организаторов.

Кратко о запрете книги "Дело Василия Стуса"