Пожар возник в доме №8 на улице Параджанова. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
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В подъезде дома произошел пожар
- В 2:04 спасателям поступило сообщение о пожаре на 3 этаже в подъезде 3-этажки.
- К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.
- Спасатели надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и начали тушить огонь и эвакуировать людей.
- Из дома на свежий воздух вывели 8 человек, среди которых был ребенок.
- Сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 2:28, а полностью потушили пламя в 2:31.
Правоохранители проводят расследование
В результате пожара огонь уничтожил электрощиток на площади 1 квадратный метр и повредил дверь квартиры. Однако никто из жильцов дома не пострадал.
К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы спецтехники и 7 спасателей. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания.
В подъезде 3-этажки случился пожар / Фото ГСЧС Львовщины