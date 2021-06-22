Во Львове в подъезде дома случился пожар: эвакуировали 8 человек – фото

Во Львове 22 июня произошел пожар в 3-этажке. Спасатели вывели из задымленного дома 8 человек, среди которых был ребенок.

Пожар возник в доме №8 на улице Параджанова. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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В подъезде дома произошел пожар

В 2:04 спасателям поступило сообщение о пожаре на 3 этаже в подъезде 3-этажки.

К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.

Спасатели надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и начали тушить огонь и эвакуировать людей.

Из дома на свежий воздух вывели 8 человек, среди которых был ребенок.

Сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 2:28, а полностью потушили пламя в 2:31.

Правоохранители проводят расследование

В результате пожара огонь уничтожил электрощиток на площади 1 квадратный метр и повредил дверь квартиры. Однако никто из жильцов дома не пострадал.

К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы спецтехники и 7 спасателей. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания.



В подъезде 3-этажки случился пожар / Фото ГСЧС Львовщины