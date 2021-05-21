В то же время все льготы на проезд в общественном транспорте сохраняются. По словам заместителя городского головы Львова по вопросам ЖКХ Ирины Маруняк, экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах составляет 14,6 гривны.

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Во Львове подорожала стоимость проезда в общественном транспорте

Новые цены на билеты начнут действовать с момента публикации официального решения.

Стоимость проезда в автобусах составит 10 гривен.

Цена билета в трамваях и троллейбусах также составит 10 гривен, если его покупать у водителя. Для пассажиров, которые будут покупать билет в точках продажи, проезд будет стоить немного дешевле – 9 гривен, и 8,5 гривны при покупке онлайн.

Маруняк рассказала, что это компромиссное решение, ведь экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах составляет 14,6 гривны, а в электротранспорте – 12,4 гривны.

Начальник управления транспорта ЛГС Орест Олеськив отметил, что решение о подорожании стоимости проезда следует принять из-за роста цен на бензин и запасные части, а также повышения зарплаты.

Перед повышением тарифа провели анализ работы перевозчиков

Маруняк отметила, что перед повышением стоимости проезда в общественном транспорте Львова провели анализ работы транспортных предприятий, причин корректировки тарифа, а также прошли общественные обсуждения.

По состоянию на сейчас экономически обоснованный тариф на проезд в электротранспорте составляет 12,40 гривны, в автотранспорте – 14,6 гривны, но мы сейчас вносим на рассмотрение исполкома предложение, чтобы тариф составлял 10 гривен, учитывая общественные слушания и возможности наших жителей,

– добавила чиновница.

Маруняк отметила, что все финансовые отчеты публикуются на сайтах коммунальных предприятий и ЛГС. Так львовяне могут видеть, сколько денег попало на счета этих предприятий. По словам чиновницы, корректируя тариф на проезд в общественном транспорте, уменьшаются дотации коммунальных предприятий из городского бюджета.

Маруняк добавила, что пассажиры, покупая билеты на трамваи и троллейбусы в киосках, будут платить 9 гривен. Однако сейчас львовяне очень активно пользуются смартфонами для покупки билета. Поэтому через Приват24, терминалы IBOX и EasyPay, QR-коды, SMS-билеты, Bluetooth-билеты стоимость проезда в трамваях составит всего 8,5 гривны. В то же время студенческий билет на проезд в электротранспорте будет стоить 5 гривен.

Стоимость проездных абонементов для пассажиров трамваев и троллейбусов осталась неизменной:

месячный проездной стоит 150 гривен, а льготный – 80 гривен;

туристический на 3 дня – 50 гривен;

квартальный на 90 дней – 420 гривен;

дневной – 20 гривен.

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Мэр поддерживает повышение стоимости проезда

По словам городского головы Львова Андрея Садового, более социального решения трудно найти, ведь себестоимость автобусных перевозок составляет 14 гривен.

"Мы же говорим о 10. Речь идет о незначительной корректировке. К тому же все пенсионеры ездят во Львове бесплатно. Плюс люди, которые имеют соответствующие льготы, также", – добавил мэр.

Садовый отметил, что государство не компенсирует ни одной гривны на льготные перевозки, которые предусмотрены украинским законодательством. Так, финансовые потери перевозчиков от таких перевозок ложатся на бюджет города.

"Я думаю, что все жители это поддержат, чтобы в дальнейшем ездить в нормальном транспорте и иметь е-билет. Должен быть здравый смысл", – подытожил городской голова.

Обратите внимание! Последний раз стоимость проезда во львовских автобусах выросла 1 февраля 2019 года – с 5 до 7 гривен. В свою очередь, цена на билет в электротранспорте повысилась в январе 2020 года.