Во время форума "Какой будет медицина во Львове?" состоится презентация исследования международной компании Deloitte о реформировании медицинской сферы в городе. К обсуждениям пригласили экспертов отрасли.

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Во Львове подписали Меморандум о поддержке развития медотрасли

Первый заместитель Львова Андрей Москаленко рассказал, что подписание Меморандума о поддержке направлений развития медотрасли является очень важным событием.

"Этот проект нам важен с точки зрения запуска пилотирования проектов в сфере ГЧП (государственно-частного партнерства – 24 канал), в сфере медицины нашего города", – отметил Москаленко.

Меморандум подписали руководитель городского управления здравоохранения Леся Кобецкая и руководитель Агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства Нико Чечиладзе. Также к подписанию этого важного соглашения пригласили регионального менеджера IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсона Пеллмара.

Подписание меморандума состоялось в присутствии мэра Львова Андрея Садового, председателей фракций горсовета и всех присутствующих.

Смотрите видео форума "Какой будет медицина во Львове?":

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Меморандум – начало хороших перемен во Львове

Садовый на своей фейсбук-странице отметил, что международная финансовая корпорация поддерживает Львов в стремлении к реформированию медицинской системы.

Мировой опыт очень важен для того, чтобы сделать медицинские услуги качественными и удобными для каждого пациента и врача. Сегодняшний меморандум – это еще одно начало хороших перемен для нашего города,

– отметил городской голова.

Обратите внимание! Во время Экстренного медицинского форума будут говорить о развитии 3 территориальных медицинских объединений и реформировании медицинской отрасли во Львове. Форум начали министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, мэр Львова Андрей Садовый и региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.