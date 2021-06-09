Во Львове подписали Меморандум о поддержке направлений развития медотрасли

В среду, 9 июня, во Львове проходит Экстренный медицинский форум. В рамках мероприятия подписали Меморандум о поддержке направлений развития медицинской отрасли в городе между Международной финансовой корпорацией, Львовским горсоветом и партнерами.
Во время форума "Какой будет медицина во Львове?" состоится презентация исследования международной компании Deloitte о реформировании медицинской сферы в городе. К обсуждениям пригласили экспертов отрасли.
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Во Львове подписали Меморандум о поддержке развития медотрасли
Первый заместитель Львова Андрей Москаленко рассказал, что подписание Меморандума о поддержке направлений развития медотрасли является очень важным событием.
"Этот проект нам важен с точки зрения запуска пилотирования проектов в сфере ГЧП (государственно-частного партнерства – 24 канал), в сфере медицины нашего города", – отметил Москаленко.
Меморандум подписали руководитель городского управления здравоохранения Леся Кобецкая и руководитель Агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства Нико Чечиладзе. Также к подписанию этого важного соглашения пригласили регионального менеджера IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсона Пеллмара.
Подписание меморандума состоялось в присутствии мэра Львова Андрея Садового, председателей фракций горсовета и всех присутствующих.
Смотрите видео форума "Какой будет медицина во Львове?":
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Меморандум – начало хороших перемен во Львове
Садовый на своей фейсбук-странице отметил, что международная финансовая корпорация поддерживает Львов в стремлении к реформированию медицинской системы.
Мировой опыт очень важен для того, чтобы сделать медицинские услуги качественными и удобными для каждого пациента и врача. Сегодняшний меморандум – это еще одно начало хороших перемен для нашего города,
– отметил городской голова.