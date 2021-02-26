Во Львове 25 февраля правоохранители сообщили 15-летнему юноше о подозрении. По информации следствия, подросток жестоко убил бездомную – сначала парень ее избил, а потом начал бить по голове ножкой от стула.

Инцидент произошел в одном из заброшенных зданий города. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

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Как убили бездомную

Около 11:30 19 февраля правоохранителям поступило сообщение о том, что в заброшенном здании по улице Бойковской нашли тело женщины без признаков жизни.

На место происшествия выехали следователи, криминалисты, судмедэксперты и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Погибшей оказалась 44-летняя львовянка, которая не имела постоянного места жительства.

Женщина жила в заброшенном здании, где и нашли ее тело.

Тело погибшей направили на экспертизу, во время которой установили, что она умерла в результате ударов в голову.

Правоохранители выяснили, что к убийству бездомной причастен 15-летний львовянин.

Во время досудебного расследования следователи установили, что ночью 14 февраля около 0:30 подросток избил женщину.

Он нанес пострадавшей многочисленные удары руками и ногами по всему телу, а затем схватил деревянную ножку от стула и продолжил бить женщину по телу и голове.

Бездомная получила травмы, которые были несовместимы с жизнью, и вскоре умерла.

Что грозит подростку

Следователи 25 февраля сообщили несовершеннолетнему о подозрении в "умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, что повлекло смерть пострадавшей". Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 10 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства преступления.