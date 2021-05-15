Ukraїner рассказал, как во Львове появился первый муниципальный художественный центр. Говорится о созданной за счет городского бюджета культурной организации, которая реализует художественные проекты.

К теме Органный зал во Львове получил второе дыхание: впечатляющее преобразование – видео

Главная цель Львовского городского художественного центра – поддерживать и популяризировать современное искусство путем общения и сотрудничества. Все желающие могут там:

смотреть выставки и перформансы;

участвовать в дискуссиях;

знакомиться с современными культурными практиками.

С чего все начиналось

Интересно, что муниципальный художественный центр во Львове возник из протеста. В конце 2010-х годов галерей в городе становилось все меньше, помещение для камерных концертов и мастерские художников закрывали.

Сами художники в поисках своего места начали выезжать за границу. Местные власти активно способствовали развитию туристической инфраструктуры, жертвуя культурной жизнью.

Точкой кипения стал перепродажа художественного объединения "Дзиґа" сетевому бизнесу в 2018 году. На момент смены собственников представители творческой среды боялись потерять знакомый им художественный Львов.

Обратите внимание! Поэтому организовали бунт, который назвали похоронами культурной столицы. Местная власть обратила внимание на протест и начала контактировать с представителями художественной тусовки.

Уже в ноябре 2019 те же художники инициировали создание нового арт-центра. "Наша инициативность совпадала с желанием власти составить усилия", – отметила Ляна Мицко, директор муниципального арт-центра.

И выглядит так, что пока они не промахнулись. Людей здесь очень много. Люди сюда приходили, и такие: "Ну наконец-то",

– добавила она.



Муниципальный арт-центр во Львове / Фото Ukraїner, Ульяна Сторощук

Что следует знать об арт-центре во Львове

Львовский муниципальный художественный центр стремится стать наиболее доступным пространством для всех, кто интересуется искусством. Там, в частности, есть;

галерея;

лекторий;

медиатека;

книжный магазин;

кофейня;

художественная мастерская.

Программы адаптированы к разному возрасту, социальном статусе и профессиональным интересам и побуждают к общению представителей разных сред.

На входе в пространство со двора обустроили пандус с безопасным углом наклона, в самом помещении обозначили потенциально травматические углы контрастными цветами.

А кроме этого – установили на рецепции карту для незрячих людей, сделали инклюзивный санузел и пеленальную комнату.

Интересно! Муниципальный центр также открыл стену для социальных выставок. Там уже выставляли работы детей с синдромом Дауна, белорусский протестный плакат и фотографии молодежи из Донбасса.

"Современное искусство реагирует на изменения в обществе и очень часто реагирует на те вещи, которые остаются незаметными для многих из нас", – подытожила Ляна Мицко.

Больше о муниципальном художественном центре Львова: смотрите в видео Ukraїner