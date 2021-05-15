Ukraїner рассказал, как во Львове появился первый муниципальный художественный центр. Говорится о созданной за счет городского бюджета культурной организации, которая реализует художественные проекты.
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Главная цель Львовского городского художественного центра – поддерживать и популяризировать современное искусство путем общения и сотрудничества. Все желающие могут там:
- смотреть выставки и перформансы;
- участвовать в дискуссиях;
- знакомиться с современными культурными практиками.
С чего все начиналось
Интересно, что муниципальный художественный центр во Львове возник из протеста. В конце 2010-х годов галерей в городе становилось все меньше, помещение для камерных концертов и мастерские художников закрывали.
Сами художники в поисках своего места начали выезжать за границу. Местные власти активно способствовали развитию туристической инфраструктуры, жертвуя культурной жизнью.
Точкой кипения стал перепродажа художественного объединения "Дзиґа" сетевому бизнесу в 2018 году. На момент смены собственников представители творческой среды боялись потерять знакомый им художественный Львов.
Уже в ноябре 2019 те же художники инициировали создание нового арт-центра. "Наша инициативность совпадала с желанием власти составить усилия", – отметила Ляна Мицко, директор муниципального арт-центра.
И выглядит так, что пока они не промахнулись. Людей здесь очень много. Люди сюда приходили, и такие: "Ну наконец-то",
– добавила она.
Муниципальный арт-центр во Львове / Фото Ukraїner, Ульяна Сторощук
Что следует знать об арт-центре во Львове
Львовский муниципальный художественный центр стремится стать наиболее доступным пространством для всех, кто интересуется искусством. Там, в частности, есть;
- галерея;
- лекторий;
- медиатека;
- книжный магазин;
- кофейня;
- художественная мастерская.
Программы адаптированы к разному возрасту, социальном статусе и профессиональным интересам и побуждают к общению представителей разных сред.
На входе в пространство со двора обустроили пандус с безопасным углом наклона, в самом помещении обозначили потенциально травматические углы контрастными цветами.
А кроме этого – установили на рецепции карту для незрячих людей, сделали инклюзивный санузел и пеленальную комнату.
"Современное искусство реагирует на изменения в обществе и очень часто реагирует на те вещи, которые остаются незаметными для многих из нас", – подытожила Ляна Мицко.
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