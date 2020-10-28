В центре Львова 27 октября грабитель вырвал из рук 20-летнего парня iPhone 6 и скрылся. Изобретательная патрульный позвонила злоумышленнику на украденный телефон и убедила его вернуть.

Инцидент произошел на улице Валовой около 9 часов вечера. Парня ограбил неизвестный мужчина в сквере возле церкви. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

Читайте также Едва не убил знакомого и скрылся в подвале: во Львове нашли мужчину, порезавшего друга – фото

Как патрульный убедила злоумышленника вернуть телефон

Около 9 вечера 20-летний парень позвонил в полицию.

Он рассказал, что некий мужчина вырвал у него из рук телефон iPhone 6 и скрылся. Парень точно описал злоумышленника.

Полицейские отправились на поиски мужчины. Однако это не дало никакого результата.

Патрульные решили попробовать позвонить грабителю.

Полицейский прибегла к хитрости и убедила злоумышленника вернуть украденный телефон.

Она обещала за это дать мужчине вознаграждение. Грабитель согласился.

Встреча должна была состояться на улице Зеленой.



Мужчина украл у парня телефон в центре Львова / Фото полиции Львовщины

Как задержали грабителя

На место встречи выехали патрульные. Там они увидели похожего по описанию мужчину. 35-летний грабитель делал вид, что никого не ждет.

Патрульные при поверхностной проверке нашли у мужчины ворованный телефон и пакетик с веществом похожим на каннабис.



У злоумышленника нашли вещество похожее на каннабис / Фото патрульной полиции Львовщины

Интересно Пырнул женщину ножом в сердце: на Львовщине убийцу задержали за 30 минут – фото

Что грозит мужчине за грабеж

Патрульные установили, что грабитель ранее был неоднократно судим за уголовные правонарушения. Злоумышленника задержали.

Следователи открыли уголовное производство за грабеж. Мужчине грозит от 4 до 6 лет за решеткой.

Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас продолжается досудебное расследование.



Мужчине грозит до 6 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины