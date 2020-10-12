Во Львове на улице Лукияновича патрульные задержали парня, который делал закладки. У него нашли 116 свертков белого порошка. Юноша признался, что он распространял наркотики.

Сообщение о подозрительном юноше поступило в Львовску патрульную полицию 10 октября около 9 вечера. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как у парня нашли наркотики

Обеспокоенный львовянин, который позвонил в полицию, описал полицейским внешность парня и рассказал, что юноша, вероятно, распространяет наркотики.

За несколько минут патрульные приехали на место вызова. Там они увидели парня, о котором говорил мужчина, вызвавший полицию.

18-летний юноша был очень взволнован и заметно нервничал. Полицейские решили провести поверхностную проверку.

У парня нашли два полиэтиленовых пакета со свертками в изоляционной ленте.

Юноша признался патрульным, что это действительно наркотики, а именно Alpha-PVP.

По данным следствия, парень является жителем города Яворов.



Патрульные нашли у юноши 2 пакета со свертками какого-то белого вещества / Фото патрульной полиции Львовщины

Парень признался, что он делал закладки

Парень рассказал, что он занимается бесконтактным распространением наркотиков через телеграмм. Юноша показал патрульным 14 закладок, которые он уже успел сделать на Лукьяновича и соседних улицах. На 7 местах полицейские нашли и изъяли наркотики, но на 7 других – закладок уже не было.

Также на место преступления приехали следователи и эксперт. Всего полицейские изъяли у парня 116 свертков с белым порошком, общий вес которых был 116 граммов. Стоимость изъятых наркотиков составляет около 37 тысяч гривен.

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Что грозит юноше за распространение наркотиков

Следователи открыли уголовное производство за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков. Если вину юноши докажут в суде, ему грозит от 4 до 8 лет заключения.

Полицейские направили все наркотики, которые изъяли у парня, на экспертное исследование. Сейчас правоохранители устанавливают, кто поставлял юноше наркотики для продажи. Досудебное расследование продолжается.



18-летний юноша признался, что он делал закладки на улице Лукияновича / Фото патрульной полиции Львовщины