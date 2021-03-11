Во Львове полицейские задержали вооруженных грабителей: фото
Львовские правоохранители 6 марта задержали 2 грабителей после того, как они обокрали квартиру. Следователи установили, что злоумышленники совершили не менее 7 ограблений.
Источник:полиция Львовщины
Правоохранители сообщили задержанным о подозрении. Сейчас продолжается досудебное расследование.
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Злоумышленники совершили 7 грабежей
- Правоохранители около 20:00 задержали 2 львовян в возрасте 28 и 30 лет, которые ограбили квартиру на улице Перфецкого.
- Они сломали дверной замок, проникли в жилье и украли оттуда ценные вещи.
- Правоохранители установили, что мужчины причастны к не менее 7 ограблениям квартир, домов и подсобных помещений во Львове и Яворовском районе.
- Во время обысков в домах задержанных полицейские обнаружили и изъяли инструменты для проникновения в жилище, похищенные ранее вещи и оружие.
Правоохранители задержали грабителей / Фото полиции Львовщины
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Злоумышленникам сообщили о подозрении
Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в "Краже с проникновением в жилье". Если вину мужчин докажут в суде, им грозит от 3 до 6 лет в тюрьме.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Злоумышленникам сообщили о подозрении / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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