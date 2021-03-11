Львовские правоохранители 6 марта задержали 2 грабителей после того, как они обокрали квартиру. Следователи установили, что злоумышленники совершили не менее 7 ограблений.

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении. Сейчас продолжается досудебное расследование. К теме Обворовал 14 магазинов и офисов: во Львове задержали серийного грабителя – фото Злоумышленники совершили 7 грабежей Правоохранители около 20:00 задержали 2 львовян в возрасте 28 и 30 лет, которые ограбили квартиру на улице Перфецкого.

Они сломали дверной замок, проникли в жилье и украли оттуда ценные вещи.

Правоохранители установили, что мужчины причастны к не менее 7 ограблениям квартир, домов и подсобных помещений во Львове и Яворовском районе.

Во время обысков в домах задержанных полицейские обнаружили и изъяли инструменты для проникновения в жилище, похищенные ранее вещи и оружие.

Правоохранители задержали грабителей / Фото полиции Львовщины Читайте также Выпил за рулем бутылку водки: в Польше задержали пьяного львовского дальнобойщика – фото Злоумышленникам сообщили о подозрении Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в "Краже с проникновением в жилье". Если вину мужчин докажут в суде, им грозит от 3 до 6 лет в тюрьме. Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Злоумышленникам сообщили о подозрении / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины