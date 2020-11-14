Во Львове 14 ноября правоохранители зашли в помещение ресторана Celentano, что в центре города. Они проверяли, придерживается ли карантина выходного дня заведение общественного питания.

За столиками в Celentano сидели посетители. Правоохранители не требовали, чтобы те вышли из ресторана. Об этом с места события сообщает 24 канал.

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В то же время компания отказалась отвечать на вопросы журналистов 24 канала о том, выписали ли полицейские ресторану штраф.

Карантин выходного дня во Львове

Львовский городской совет отказался выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня. 13 ноября исполком отменил выходные в субботу и воскресенье до конца ноября. Так, заведения питания могут работать в эти дни в обычном режиме, потому что во Львове теперь нет выходных.



Полиция проверяет заведения общественного питания во Львове / Фото Дмитрия Москвича для 24 канала



Правоохранители зашли в ресторан Celentano во Львове / Фото Дмитрия Москвича для 24 канала

По словам мэра Львова Андрея Садового, если правоохранители будут мешать предпринимателям работать в выходные, те могут обратиться на горячую линию по телефону 1580. На звонки будут отвечать юристы мэрии. Они помогут урегулировать все конфликты.

Полиция проверяла соблюдение карантина выходного дня в ресторане во Львове: смотрите видео

Карантин в Украине: главное

11 ноября Кабинет Министров отменил адаптивный карантин в Украине.

В то же время правительство ввело общегосударственный карантин и карантин выходного дня.

Поэтому в субботу и воскресенье теперь могут работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и банки.

Предприниматели и рестораторы возмутились таким решением правительства. Люди вышли на протест в разных городах Украины.

В частности, 14 ноября акции протеста прошли в Ровно, Черновцах и Житомире.

Местные власти ряда городов заявили, что не будут выполнять новые ограничения.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала