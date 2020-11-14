В Львове 14 ноября полиция заблокировала работу по меньшей мере 4 крупных рынков. Правоохранители не перекрывают входы, однако следят, придерживаются ли работники карантина выходного дня.

Продавцы не становятся за прилавки, потому что боятся, что правоохранители их оштрафуют. Об этом сообщает Zaxid.net.

Актуально Карантин выходного дня: что будет работать в выходные и будет ли эффективным ограничение

Какие рынки не работают

"Шувар";

"Краковский";

"Галицкий перекресток";

"Пивденный";

"Искра".

В пресс-службе полиции рассказали, что правоохранители выполняют распоряжение правительства.

В течение этих выходных правоохранители будут работать в усиленном режиме,

– отметил заместитель начальника Нацполиции Львова Дмитрий Михалец.

Кроме того, во Львове полиция также проверяет, придерживаются ли карантина заведения общественного питания. В частности правоохранители зашли в помещение ресторана Celentano, что в центре города. Посетителей из заведения не выгоняют. Об этом с места события сообщает 24 канал.

Во Львове полиция проверяет рестораны в карантин выходного дня: смотрите видео



Во Львове полиция проверяет, придерживаются ли заведения общественного питания карантина / Фото Димы Москвича для 24 канала



Правоохранители следят за соблюдением карантина выходного дня / Фото Димы Москвича для 24 канала

Что известно о карантине выходного дня во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый 13 ноября заявил, что исполком горсовета отменил выходные в субботу и воскресенье. Мол, в таком случае львовяне могут не придерживаться карантина выходного дня, поскольку выходных до 30 ноября в городе не будет.

Он также добавил, что если кто-то будет мешать работать львовским заведениям питания в выходные, люди могут обратиться на горячую линию по телефону 1580. Звонки будут принимать юристы мэрии, которые помогут урегулировать все конфликты.

Обратите внимание! В Украине 14 – 15 ноября действует карантин выходного дня. Правительство ввело новые ограничения на 3 недели. Согласно им, в субботу и воскресенье могут работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки.



Главное о карантине в Украине / Инфографика 24 канала