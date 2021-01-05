Во Львове правоохранители задержали заместителя начальника одного из отделов Государственной налоговой службы. Чиновник разработал коррупционную схему и систематически получал взятки от львовских предпринимателей.

Вскоре налоговику сообщат о подозрении. Если вину чиновника докажут в суде, ему будет грозить до 10 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

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Как задержали налоговика

Налоговик организовал коррупционную схему, с помощью которой систематически получал от львовских предпринимателей взятки.

За деньги чиновник обещал не принимать меры по взысканию налогового долга с предпринимателей.

Полицейские задержали заместителя руководителя отдела во время получения им 20 тысяч гривен взятки.

Также ранее, в декабре 2020 года, правоохранители задокументировали 2 факта получения налоговиком "вознаграждения" – 10 и 20 тысяч гривен.

Смотрите фото, как правоохранители задержали налоговика / Фото Нацполиции

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители задержали налоговика. Сейчас они решают вопрос касательно сообщения ему о подозрении из-за получения неправомерной выгоды.

За содеянное мужчине грозит наказание – от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас правоохранители проводят обыск на рабочем месте чиновника.