Во Львове скоро полностью демонтируют Монумент Славы на улице Стрыйской. Львовский горсовет объявил всеукраинский конкурс на обустройство мемориала украинским воинам на этом месте.

Львовская мэрия планирует обустроить музей украинского воина на месте Монумента славы на улице Стрыйской. Элементы старого монумента вскоре полностью демонтируют. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Когда планируют полностью демонтировать Монумент Славы

Исполком Львовского горсовета во время заседания 18 декабря принял решение полностью демонтировать Монумент славы. Мэрия объявила всеукраинский архитектурный конкурс на лучший проект обустройства этой территории.

Здесь планируют создать мемориал для чествования украинских воинов. В решении исполкома речь идет и о создании рабочей группы, которая должна наработать шаги для обустройства нового мемориала на улице Стрыйской.

Галицкая райадминистрация должна обследовать и демонтировать Монумент Славы до 28 февраля 2021 года.

Интересно! В марте 2019 года во Львове снесли один из элементов Монумента славы – 30-метровую стелу. Барельефы из стелы хранят во Львовском музее "Территория террора". Вероятно, что остатки монумента также передадут в этот музей.