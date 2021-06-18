Пожар произошел на улице Зеленой. Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения возгорания.

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Водитель сильно травмировался

В 21:35 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Зеленой.

Огонь вспыхнул в автомобиле Mersedes Benz 201.

На место вызова немедленно выехали сотрудники ГСЧС.

В результате пожара 32-летний водитель получил ожоги.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу.

По информации ZAXID.NET, пострадавший в момент возникновения возгорания пытался отремонтировать авто.

Автомобиль стоял на обочине.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители проводят расследование

В результате пожара огонь полностью уничтожил автомобиль. Спасатели локализовали пожар в 21:43, а полностью его преодолели в 21:51.

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы спецтехники и 10 сотрудников ГСЧС. Сейчас правоохранители пытаются установить причины возникновения пожара.

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