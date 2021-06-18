Пожар произошел на улице Зеленой. Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения возгорания.
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Водитель сильно травмировался
- В 21:35 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Зеленой.
- Огонь вспыхнул в автомобиле Mersedes Benz 201.
- На место вызова немедленно выехали сотрудники ГСЧС.
- В результате пожара 32-летний водитель получил ожоги.
- Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу.
- По информации ZAXID.NET, пострадавший в момент возникновения возгорания пытался отремонтировать авто.
- Автомобиль стоял на обочине.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители проводят расследование
В результате пожара огонь полностью уничтожил автомобиль. Спасатели локализовали пожар в 21:43, а полностью его преодолели в 21:51.
К ликвидации пожара привлекли 2 единицы спецтехники и 10 сотрудников ГСЧС. Сейчас правоохранители пытаются установить причины возникновения пожара.
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