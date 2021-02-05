Во Львове 4 февраля посреди дороги загорелся автомобиль Peugeot 307. Водитель пытался самостоятельно потушить пожар, но ему не удалось этого сделать. Авто серьезно пострадало.

Источник: ДСНС Львовщины Пожар возник около 10:31 на улице Пасечной. К ликвидации пожара привлекли 9 чрезвычайников. Читайте также В Киеве на Троещине сгорели 4 автомобиля: стояли во дворе высотки Как случился пожар Около 10:31 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в автомобиле Peugeot 307 на улице Пасечной.

На место вызова немедленно выехали спасатели.

До прибытия пожарных водитель самостоятельно пытался потушить огонь огнетушителем.

В 10:41 пожар был локализован, а в 10:42 его полностью ликвидировали.

Огонь уничтожил переднюю часть кузова на площади 1 квадратный метр и повредил электропроводку, двигатель и салон авто.

К ликвидации пожара привлекли 9 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.

В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.

​Пожар произошел около 10:31 / Фото ГСЧС Львовщины Что делать если загорелся автомобиль Прежде всего нужно съехать на обочину, остановить автомобиль и выключить двигатель.

Затем следует высадить всех пассажиров и вызвать пожарно-спасательную службу по телефону 101.

Нужно самостоятельно попробовать потушить огонь огнетушителем, начиная от пролитого под автомобилем топлива.

По возможности привлечь к тушению пожара нескольких водителей с огнетушителями.

Одновременно с применением огнетушителей, нужно забрасывать пламя песком, снегом, землей, залить водой или накрыть кошмой.

Если пожар погасить не удается, необходимо отойти от горящей машины на 10 – 15 метров, чтобы не пострадать от возможного взрыва топливного бака.

Пожар потушили в 10:42 / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители устанавливают причины возгорания / Фото ГСЧС Львовщины