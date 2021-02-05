Во Львове посреди дороги загорелся Peugeot фото пожарища
Во Львове сгорело Peugeot / ГСЧС Львовщины
Во Львове 4 февраля посреди дороги загорелся автомобиль Peugeot 307. Водитель пытался самостоятельно потушить пожар, но ему не удалось этого сделать. Авто серьезно пострадало.
Источник: ДСНС Львовщины
Пожар возник около 10:31 на улице Пасечной. К ликвидации пожара привлекли 9 чрезвычайников.
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Как случился пожар
- Около 10:31 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в автомобиле Peugeot 307 на улице Пасечной.
- На место вызова немедленно выехали спасатели.
- До прибытия пожарных водитель самостоятельно пытался потушить огонь огнетушителем.
- В 10:41 пожар был локализован, а в 10:42 его полностью ликвидировали.
- Огонь уничтожил переднюю часть кузова на площади 1 квадратный метр и повредил электропроводку, двигатель и салон авто.
- К ликвидации пожара привлекли 9 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.
- В результате происшествия никто не пострадал.
- Сейчас причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Пожар произошел около 10:31 / Фото ГСЧС Львовщины
Что делать если загорелся автомобиль
- Прежде всего нужно съехать на обочину, остановить автомобиль и выключить двигатель.
- Затем следует высадить всех пассажиров и вызвать пожарно-спасательную службу по телефону 101.
- Нужно самостоятельно попробовать потушить огонь огнетушителем, начиная от пролитого под автомобилем топлива.
- По возможности привлечь к тушению пожара нескольких водителей с огнетушителями.
- Одновременно с применением огнетушителей, нужно забрасывать пламя песком, снегом, землей, залить водой или накрыть кошмой.
- Если пожар погасить не удается, необходимо отойти от горящей машины на 10 – 15 метров, чтобы не пострадать от возможного взрыва топливного бака.
Пожар потушили в 10:42 / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают причины возгорания / Фото ГСЧС Львовщины
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