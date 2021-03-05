Спасатели 4 марта получили вызов о пожаре, который возник сразу в 2 машинах во дворе одного из львовских домов. Огонь почти полностью уничтожил авто LDV Convoy, а Citroen Jumpy пострадал меньше.

Пожар произошел около 2:47 на улице Княгини Ольги, 69. Пока причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

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Огонь вспыхнул сразу в 2 машинах

Около 2:47 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на улице Княгини Ольги.

Огонь вспыхнул в автомобилях LDV Convoy и Citroen Jumpy.

На место происшествия немедленно выехали пожарные.

В 3:00 спасатели локализовали пожар, а в 3:08 его полностью ликвидировали.

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы спецтехники и 8 чрезвычайников.



Пожар произошел около 2:47 / Фото ГСЧС Львовщины

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Огонь почти полностью уничтожил машины

В автомобиле LDV Convoy огонь уничтожил моторный отсек, салон площадью 3 квадратных метра и крышу площадью 4 квадратных метра.

Citroen Jumpy пострадал меньше – пламя уничтожило заднюю левую фару автомобиля и краску на площади 3 квадратных метра. Спасателям все же удалось спасти 2 автомобиля от полного уничтожения.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.



Загорелись машины LDV Convoy и Citroen Jumpy / Фото ГСЧС Львовщины



Причины пожара устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины