Львовская власть планирует увеличить резерв коек для больных коронавирусом, потому что 3 ноября в городе обнаружили рекордное количество инфицированных. За минувшие сутки на Львовщине 505 человек заболели COVID-19, из которых 212 – львовяне.

Качественное обследование людей с симптомами коронавируса является крайне важным. Именно поэтому во Львове планируют добавить еще 300 коек для больных в городские больницы. Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый в эфире радио "Люкс ФМ", сообщает 24 канал.

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Несмотря на пандемию, жизнь во Львове бурлит

Садовый отметил, что несмотря на статистику заболеваемости COVID-19, львовяне празднуют свадьбы, юбилеи и другие праздники.

Несмотря на статистику, люди делают свадьбы, большие юбилеи, празднования. Молодые люди очень часто тайно собираются в клубах. Они не понимают, что это очень большая беда, не исследованная до конца. И это не закончится завтра. Мы сегодня анализируем ситуацию и понимаем, что пик будет в январе-феврале,

– добавил мэр Львова.

Во Львове обнаружили рекордное количество больных COVID-19

На Львовщине 3 ноября коронавирус обнаружили у 550 человек, из них во Львове – 212 больных. Это рекордный показатель для области.

Городской голова рассказал, что 3 ноября он весь день потратил на работу со львовскими медиками. Городская власть приняла решение добавить в больницу скорой помощи еще 300 коек для больных коронавирусом. По словам Садового, этот резерв будет необходим городу.

"Вчера мы проводили большое совещание с подрядчиками на территории больницы скорой помощи. Там мы сейчас разворачиваем еще одну базу на 300 коек – это кроме того, что у них и так сейчас 260 больных с воспалением легких. Это касается всех наших больниц: мы увеличиваем резерв", – добавил городской голова.

Во Львове увеличивается количество людей, которые нуждаются в госпитализации. По состоянию на 4 ноября в коммунальных городских больницах находятся 550 человек с воспалением легких и большая часть пациентов – больны коронавирусом.