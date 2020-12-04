"Львовводоканал" 4 декабря подписал договор с словенско-норвежским консорциумом RIKO-CAMBI на строительство биогазовой станции для производства электрической и тепловой энергии. Стоимость реализации проекта составит 31,5 миллиона евро.

В Украине впервые реализуют такой масштабный проект по производству электрической и тепловой энергии. Его будут финансировать несколько европейских организаций и Львовский горсовет. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Что известно о проекте строительства станции по производству биогаза

Станцию по производству биогаза построят на очистных сооружениях "Львовводоканала". Директор предприятия Дмитрий Ванькович рассказал, что на новой станции биогаз будут производить из осадка сточных вод "Львовводоканала".

Очищенный газ будут использовать в генераторах, которые будут производить теплоэнергию и электроэнергию в объеме около 20 тысяч мегаватт в год. Электроэнергию будут использовать для работы очистных сооружений. В свою очередь, Теплоэнергия будет подогревать смеси ила и осадка. Также ее будут использовать для отопления в холодный период года и горячего водоснабжения зданий на территории очистных сооружений. Так, "Львовводоканал" ежегодно будет экономить 10 миллионов гривен.

В результате инженерных исследований и экспертиз мы выбрали одно из лучших технологических решений по станции биогаза. Эта инновационная технология увеличивает количество биогаза на 20%, уменьшает на 30% количество ила, вдвое сокращает необходимость строительства сооружений под метантенки,

– отметил Ванькович.

Мэр города Андрей Садовый добавил, что подписание соглашения о строительстве станции производства биотоплива – "это результат многолетней работы". Это строительство – первый масштабный проект по производству биогаза в Украине. Поэтому Львов сможет показать пример внедрения инновационных экологических и энергоэффективных решений другим городам.

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Кто будет финансировать реализацию проекта

В целом стоимость проекта строительства станции по производству биогаза будет стоить 31,5 миллиона евро.

ЕБРР выделит 15 миллионов евро,

НЕФКО – 5 миллионов евро,

Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде E5P – 7,5 миллиона евро грантовых средств,

Львовский городской Совет – 4 миллиона евро.

Интересно! В октябре 2016 года "Львовводоканал" подписал кредитное соглашение по проекту производства биогаза по осадку коммунальных сточных вод. До 2020 года предприятие наработало технологические решения и провело расчеты и тендер на определение подрядчика.

Кратко о словенско-норвежском консорциуме RIKO-CAMBI