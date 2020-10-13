Во Львове построят новую больницу медицинского центра Святой Параскевы, площадью 8 тысяч квадратных метров. Инвестиция в строительство составляет около 20 миллионов евро. В больнице создадут стационар на 100 коек и обустроят хирургическое отделение.

Согласно проекту, в новой больнице разместят хирургическое отделение на 100 коек, современное радиологическое и поликлиническое отделения, операционный блок и реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Кто проектирует новую больницу

В медцентре Святой Параскевы рассказали, что строительство новой больницы продлится около 2 лет. Над проектом работали консультанты из Германии – специалисты архитектурного бюро Андре Янка и Потсдамской клиники имени Эрнста фон Бергманна. Поэтому, по информации медцентра, новая больница будет современной и инновационной.

Мы хотим привлечь внимание инвесторов и общественности к инвестициям в социальную сферу, к которой принадлежит медицина. Мы доказали на практике, что в медицину можно инвестировать,

– рассказала руководитель проекта Татьяна Михнова.

Что будет в новой больнице медицинского центра Святой Параскевы

Согласно проекту, здания бывшего Львовского завода телеграфной аппаратуры на улице Смаль-Стоцкого реконструируют. Затем к ним достроят новый корпус, где разместят стационар.

В хирургическом отделении можно будет провести до 3 тысяч операций в год по следующим направлениям: хирургия, урология, гинекология, отоларингология и др.



Новую больницу построят на месте бывшего Львовского завода телеграфной аппаратуры / Фото ZAXID.NET

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Больница создаст дополнительные рабочие места для львовских медиков

Новая больница со стационаром дополнительно создаст 350 новых рабочих мест с условиями труда, предусмотренными современными стандартами санитарии и безопасности. В медцентре заявили, что это поможет сохранить в городе талантливых медиков, ибо новая больница станет отличной альтернативой работе за границей.

Обратите внимание! Медицинский центр Святой Параскевы во Львове вошел в десятку лучших налогоплательщиков и работодателей, которые платят самые большие зарплаты.



Новая больница создаст 350 рабочих мест для медиков / Визуализация с сайта Львовского горсовета

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Комментарий Садового относительно строительства новой больницы

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что он полностью поддерживает строительство новой частной больницы в городе. По его мнению, власть должна полностью финансировать медицину, потому что это государственная отрасль. Однако новые технологии появляются ежедневно и денег в местных бюджетах часто не хватает.

Мы из местного бюджета направляем средства на ремонты в наших больницах и поликлиниках, закупаем современное оборудование, открываем новые амбулатории, чтобы помощь была в двух шагах от дома. Но современные технологии появляются каждый день, в том числе и в лечении, и наших местных ресурсов на все не хватает. Поэтому мы всегда поддерживали и поддерживаем частные заведения, и сейчас мы радуемся, что Медицинский центр Святой Параскевы откроет еще однин свой филиал,

– добавил Садовый.



В больнице разместят хирургическое отделение, современное радиологическое и поликлиническое отделения и т.п. / Визуализация с сайта Львовского горсовета