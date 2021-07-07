По словам мэра Львова Андрея Садового, важно, чтобы здание СИЗО дополняло архитектуру города. Кроме этого, условия в новом следственном изоляторе должны быть комфортными, ведь бывает, что туда попадают невинные люди.

Интересно Крематорий во Львове объявили архитектурный конкурс на лучший проект

Во Львове построят новый СИЗО

Садовый рассказал, что архитектурный конкурс на проект строительства следственного изолятора во Львове уже завершился. В нем победило львовское архитектурное бюро Sulyk Architects. Будущий комплекс возведут на улице уборочной. Его будет строить Министерство юстиции, поэтому городской голова поблагодарил министра Дениса Малюську за оперативное и продуктивное сотрудничество.

Общине Львова важно, чтобы это здание выполняло не только свои прямые функции, но и дополняло архитектуру города. В конце концов, будем откровенными. В Украине бывает так, что человек проводит месяцы, возможно годы, в следственном изоляторе, а потом выясняется, что он не виноват,

– отметил мэр.

По словам Садового, часто условия пребывания в СИЗО не имеют ничего общего с презумпцией невиновности, поэтому об этом тоже нельзя молчать.

"Мы хотим донести, что каждый, чья вина не доказана в суде, имеет право на человеческие условия. Никто не говорит о VIP-санатории, но минимальный комфорт все же должен быть даже в таких учреждениях", – добавил городской глава.

Садовый отметил, что это достаточно интересный опыт, ведь в Украине подобных проектов пока не реализовывали.



Во Львове построят новый СИЗО / Визуализация Sulyk Architects



Комплекс возведут на улице Уборочной / визуализация Sulyk Architects



СИЗО будет строить Министерство юстиции / визуализация Sulyk Architects



Конкурс выиграли львовские архитекторы / Визуализация Sulyk Architects