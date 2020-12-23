Европейский банк реконструкции и развития предоставит львовской компании "Энзим" 10 миллионов евро кредита. Эти деньги украинский производитель дрожжей направит на строительство нового завода, стоимость строительства которого составит около 26 миллионов евро.

Компания "Энзим" разработала специальную технологию производства дрожжей. В финансировании нового завода примут участие фонды TaiwanICDF и EU4Business Fund. Об этом сообщила пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития.

Интересно Расходов на более 5 миллиардов гривен: ЛОГА приняла бюджет Львовщины на 2021 год

Что известно о кредите "Єнзима" от ЕБРР

Украинский производитель дрожжей "Энзим" планирует расширить свое производство. Для этого компания обратилась в ЕБРР, который согласовал кредит в размере 10 миллионов евро для строительства нового завода.

В финансировании проекта участвует фонд TaiwanICDF. Фонд предоставит "Энзиму" 3 миллиона евро. Кроме того, фонд EU4Business Fund в Украине профинансировал проведение экологической и социальной экспертиз для реализации проекта и затраты на юридическое сопровождение.

Общая стоимость строительства нового завода составляет 26 миллионов евро.

Большая часть – это заработанные средства, которые акционеры общества аккумулировали и оставили для развития предприятия. Но их недостаточно, поэтому, мы привлекли также банковские учреждения к софинансированию. С ЕБРР мы сотрудничаем уже около 3 лет,

– рассказал генеральный директор компании "Энзим" Андрей Цегелик.

Решение о строительстве нового завода приняли по результатам оценки технологии производства дрожжевых экстрактов и новых рыночных возможностей, которую провели с помощью международной консультационной программы ЕБРР.

Подготовительные работы строительства завода начались с начала 2020 года. Проект планируют реализовать до конца 2021 года, а новое производство запустят не позднее первого квартала 2022 года.

Интересно! Европейский банк реконструкции и развития – крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. Банк уже выдал почти 14,5 миллиарда евро кредитов на реализацию 486 проектов в Украине.

Коротко о компании "Энзим"