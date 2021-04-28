Во Львове шеф-повар ресторана Great Wall Лю Бао Чан попал в скандал. Мужчину обвинили в жестоком обращении с сотрудницами – он снимал и выкладывал в сеть унизительные видео, на которых пытался поцеловать девушек и обсуждал их "стоимость".

Сейчас руководство ресторана готовит документы на увольнение повара. Его должны выслать обратно в Китай, ведь мужчина работал в Украине по рабочему договору.

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Повар снимал видео, на которых унижал сотрудниц

Во львовском ресторане Great Wall, который расположен на улице Лычаковской, шеф-повар Лю Бао Чан снимал видео, на которых унижал своих сотрудниц.

Мужчина пытался поцеловать их и на китайском обсуждал их "стоимость". Ролики вызвали шквал возмущения среди пользователей сети. Все видео мужчина выкладывал в китайскую соцсеть наподобие TikTok, а историю опубликовали в известной китайской группе "Байки Лаовая".

На видео шеф-повар Лю Бао Чан подходит к сотруднице и оценивает ее. Девушка не понимает, что происходит и не хочет, чтобы ее снимали.

Начальник, эта сколько стоит? Эта 18 700. Ой, слишком дорого! Если нравится, то можем поторговаться. Если тебе назову свою цену, ты меня побьешь. Ничего страшного, говори,

– говорит сам к себе повар.

Смотрите один из роликов, который снял Лю Бао Чан:

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Руководство ресторана решило уволить повара

Руководство ресторана Great Wall узнало о видео и их переводе из соцсетей. В заведении рассказали, что Лю Бао Чан работает шеф-поваром в Great Wall с 2019 года. Однако за это время ни работники, ни посетители никогда не жаловались на него. По словам руководства заведения, никто не понимал, что именно говорил повар, когда снимал свои ролики.

"У нас никто не говорит на китайском, а шеф-повар не знает ни украинского, ни английского, ни русского. Все, что он может сказать, что-то вроде "ты очень красивая" или "я тебя люблю", и при общении с нами тоже может запоминать какие-то слова", – рассказали в заведении.

Сейчас Great Wall закрыт из-за скандала, связанного с видео повара. Этот ресторан был первым заведением в Украине, где Лю Бао Чан работал. Пока не известно, когда заведение снова откроют, ведь сейчас руководство ищет нового шеф-повара.

Работник заведения рассказал, что это сделать нелегко, потому что мало людей разбираются в китайской кухне. По его словам, ресторан ответственен за то, чтобы отправить Лю Бао Чана обратно в Китай, потому что он находился в Украине по заключенному рабочему договору.



Ресторан сейчас закрыт / Скриншот инстаграм-страницы Great Wall

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Повар хотел собрать много просмотров в Китае

В ресторане рассказали, что Лю Бао Чан сказал, что снимал видео, чтобы получить много просмотров в соцсетях. По его словам, ролики такого формата – очень популярны в Китае.

Эксперт по онлайн-коммуникациям Надежда Баловсяк отметила, что съемка человека крупным планом без его разрешения является нарушением закона "О защите персональных данных".

"Относительно размещения в интернете можно жаловаться на видео администрации соцсети, объясняя, что произошел факт размещения видео без согласия участников, однако неизвестно будет ли из этого какой-то результат", – добавила Баловсяк.

По словам консультанта по цифровой безопасности ГО "Лаборатория цифровой безопасности" Алины Элевтеровой, люди, которые пострадали от таких инцидентов, могут обратиться в общественные организации, которые их проконсультируют.

Поскольку это выложено в китайской сети, не знаю, есть ли доступ к ней в Украине, но можно обратиться в службу поддержки того сайта или приложения с просьбой удалить видео и описать ситуацию,

– отметила Элевтерова.

Также можно привлечь к делу переводчика, чтобы написать службе поддержки сайта на китайском. Кроме этого, людям, пострадавшим от незаконной съемки, можно обратиться в киберполицию или оставить обращение непосредственно на сайте МВД.



Повар ресторана снимал унизительные видео / Скриншот инстаграм-страницы Great Wall