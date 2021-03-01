Во Львове правоохранители задержали 3 мужчин, которые выдавали себя за контролеров, чтобы не оплачивать проезд в трамвае. Свой поступок они объяснили тем, что участвуют в челлендже.

Инцидент произошел в трамвае №6, который курсирует от железнодорожного вокзала до улицы Миколайчука. У нарушителей не было ни билетов, ни документов, подтверждающих, что они контролеры.

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Как львовяне выдавали себя за контролеров

Контроллеры ЛКП "Львовэлектротранс" поймали 3 львовян, которые ехали в трамвае №6 без билетов. Безбилетники заявили, что также являются контроллерами, однако подтвердить это документами не могли.

По словам заместителя директора ЛКП "Львовэлектротранс" Виталия Баранского, контроллеры выяснили, что юноши не работают на предприятии, поэтому не имеют права проверять билеты у пассажиров.

Парни сбежали из трамвая, когда он остановился возле Дворца культуры имени Гната Хоткевича.

Совершив побег, нарушители в короткий срок были задержаны работниками Шевченковского отдела полиции Львова. Свое поведение объяснили, что это для челленджа,

– рассказал Баранский.

Интересно! В конце февраля контроллеры ЛКП "Львовэлектротранс" получили нагрудные значки. Поэтому пассажирам стало проще их распознать. Также контроллеры львовских трамваев одеты в черную форму и всегда должны иметь при себе удостоверение.



Во Львове 3 парней выдавали себя за контролеров / Фото ЛКП "Львовэлектротранс"