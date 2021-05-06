В 2021 году во Львове провели обновленную торжественную церемонию по случаю Дня города. Все присутствующие смогли окунуться В 1300 год – время расцвета Королевства Руси и его столицы Львова.

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В церемонии приняли участие исторические реконструкторы

Торжественная церемония по случаю Дня Львова началась в 13:00 возле Ратуши. В действе приняли участие исторические реконструкторы "Ордена Паладинов". Все присутствующие смогли окунуться в давние времена и увидеть всадников, рыцарей, знаменосца и даже короля и королеву.

Во время почетного караула рыцари передали городскому председателю Львова Андрею Садовому ключ от города.

765 лет прошло с того дня, как на карте мира засияла звезда города Львова. Сегодня наши рыцари вспомнили нам нашу славную историю, которую всегда нам надо знать. История Львова, история Украины – это всегда история победы,

– отметил мэр.

Садовый рассказал, что сегодня следует вспомнить рыцарей современности – украинских военных, которые защищают границы нашего государства. Мэр добавил, что 5 мая по случаю Дня города, во Львове улица, соединяющая Городоцкую и Шевченко, получила новое название. Ее назвали улицей Защитников Украины.

Также Садовый вспомнил о медиках, которые борются с пандемией коронавируса.

"Особенно большое спасибо сегодня сообществу медиков, которые борются за нашу жизнь. Также решением сессии городского совета звание "Почетный гражданин города Львова" в этом году присуждено медицинскому сообществу Львова", – добавил мэр.

Смотрите видео торжественной церемонии почетного караула во Львове:

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Во Львове в этом году не проводили громких празднований

Садовый рассказал, что много лет во Львове была традиция по случаю Дня города устраивать большой парад, празднование и торжественное заседание сессии городского совета. Однако пандемия все изменила. И все же, по словам мэра, любовь львовян к своему городу осталась.

"Я сегодня хочу пожелать всем, чтобы мы в это сложное время всегда имели мудрость Митрополита Андрея Шептицкого, чтобы мы имели смелость, которую имел защитник и патрон нашего города святой Юрий. Желаю всем добра, много успехов, процветания. Слава городу Львову! Слава Украине!", – подытожил Садовый.

После поздравления мэра заведующая центра терапии больницы скорой помощи Львова Марта Сайко и исполняющий обязанности командира 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Виктор Гуршал подняли флаг Львова на штандарте. После этого все присутствующие спели Гимн Украины.

Смотрите фото торжественной церемонии по случаю Дня Львова / Фото Маркияна Лысейко

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Церемония вернула присутствующих в 1300 год

В 2021 году во Львове провели церемонию, которую создали по лучшим европейским образцам стилизованных исторических торжеств. Она обратила внимание всех присутствующих на 1300 год. Действо подчеркнуло наследственность государства со времен Королевства Руси. 1300 год был золотым веком для этого средневекового государства, столицей которого в то время был Львов.

К концепции создания новой церемонии присоединились военно-исторический клуб "Орден Паладинов", действующий при общественной организации "Союз молодежи "Новое поколение", общественные деятели и историки.

С сегодняшнего дня каждый День города мы будем праздновать торжественным церемониалом почетного караула. Мы хотим этим церемониалом возродить традицию и сподвигнуть жителей помнить о том, что мы происходим из королевского государства, поэтому должны быть достойными потомками наших предков,

– отметила директор департамента развития ЛГС Наталия Бунда.

В церемонии почетного караула участвовали рыцари, которые являются действующими военными и участниками боевых действий. По словам Бунды, в 1300 году Львов защищали рыцари, а сейчас нашу страну защищают украинские защитники.