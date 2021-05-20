Во Львове уже стало традицией надевать вышиванки на скульптуры античных богов на площади Рынок. Она сохраняется в городе в течение 10 лет.

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На скульптуры античных богов и львов надели вышиванки

Во Львове по случаю Дня Вышиванки работники городского управления внутренней политики надели вышиванки на скульптуры четырех античных богов на площади Рынок. На Амфитриту и Диану надели вышитые платья, а на Адониса и Нептуна – рубашки и джинсовые шорты. На лицах скульптур также красуются вышитые маски.

Чтобы надеть вышиванки на скульптуры привлекли краны. Традиционно, их подготовила ТМ "Скиба". Рубашки для античных богов вышили в традиционных украинских мотивах. На одежду для каждой скульптуры потратили около 15 метров ткани.

Также вышиванку надели на крупнейшего льва в городе, которого установили к 100-летию ЗУНР. Рубашку на него надевали сотрудники управления молодежной политики города и студенческий совет Львова.

Скульптуры античных богов в вышитых рубашках будут стоять во Львове не только сегодня. Полюбоваться ими можно будет в течение недели.

Смотрите фото, как во Львове надели вышиванки на скульптуры на площади Рынок / Фото Александра Мазуренко

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Львовяне также нарядились в вышиванки

На площади Рынок можно встретить не только скульптуры в вышитых рубашках. Многие львовяне также по случаю праздника нарядились в вышиванки. Некоторые рубашки с интересным орнаментом достались в наследство, а другие – современные и яркие.

Водители городского общественного транспорта тоже не отстают. По случаю Дня вышиванки они вышли на работу в вышитых рубашках.

В этом году Международный день вышиванки отмечают пятнадцатый раз. Водители АТП № 1 уже традиционно присоединяются к празднованию и выходят на работу в вышитых рубашках,

– рассказал директор ЛК АТП № 1 Орест Хамула.

Кроме того, День вышиванки празднует мэр Львова Андрей Садовый вместе со своей семьей. Он на своей фейсбук-странице опубликовал волшебную фотографию, на которой вместе с сыновьями позирует в вышитой рубашке, созданной руками бабушки.

"Впереди сложный рабочий день, но вот надели вышиванки и как-то так хорошо и празднично стало. Эти рубашки вышила наша бабушка. Такие вещи особенно ценные", – подписал фото городской голова.