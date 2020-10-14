В отремонтированном подземелье львовской Ратуши 13 октября на мероприятии "Музей города. Знакомство с пространством" презентовали новый музей. Реставрация подземелья ратуши длилась 3 года.

Презентацию Музея города посетил мэр Львова Андрей Садовый. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как проходила презентация Музея города

Городской голова рассказал, что во время ремонта он иногда наведывался в подземелья ратуши. Садовый признался, что финальный результат реставрации помещения для музея города его утешил.

Это пространство сделан как для себя, поэтому я убежден, что экспозиции, которые здесь будут показывать, будут менять посетителей. Я такое наблюдаю за людьми, которые приходят на мемориал Памяти Героев Небесной Сотни. Убежден, что такая же трансформация будет происходить здесь, ведь это место для думания,

– рассказал мэр.

Ремонт в подземелье львовской Ратуши закончили на прошлой неделе. К открытию музея композитор Остап Мануляк подготовил специальную звуковую инсталляцию.



Презентацию Музея города посетил мэр Львова / Фото Львовского горсовета

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Смотрите видео с открытия Музея города во Львове:

Какие выставки будут в Музее города

Музей не будет иметь постоянной экспозиции. По замыслу проектантов – это интерактивное пространство, в котором главным объектом являются отношения города и его жителей.

"Музей Города — это музей, в котором можно найти себя в современном контексте, познавая свое прошлое, и сформировать видение своего будущего. Здесь повседневность и малоизвестные истории и жители, такие же важные, как известные события или личности", – отметила руководитель Музея Города Татьяна Бей.



Музей города – это пространство для общения львовян / Фото Львовского горсовета

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Первая выставка состоится зимой

Сейчас команда Музея города работает над созданием первой выставки – "Путешествие героя. Последняя неделя лета".

Она будет показывать, как любознательный ребенок самостоятельно исследует город.

Выставку планируют открыть зимой.

Кроме специалистов, к процессу подготовки активно привлекают львовян.



К процессу подготовки выставки приглашают всех желающих / Фото Львовского горсовета

Коротко о создании Музея города во Львове

Музей города – это пространство переменных выставок в подземелье львовской Ратуши.

Ремонт осуществили за деньги городского бюджета.

Реставрация помещения музея города длилась 2 года. Еще год заняли согласования документации и тендерные закупки.

Всего на оснастку музея потратили около 10 миллионов гривен.



В Музее города есть лифт-платформа / Фото Львовского горсовета