Во Львове в Учебно-методическом центре образования 6 ноября презентуют видеопроект Дарьи Кульчицкой "Характеры достоинства". Он состоит из коротких трехминутных роликов, где знакомые и родные Героев Небесной Сотни делятся историями о них.

Презентация состоится в 11:00 на площади Данила Галицкого 4. Проект презентует Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте также В Киеве полиция задержала студента, который осквернил Аллею героев Небесной сотни – видео

Кратко о проекте "Характеры достоинства"

Видеопроект состоит из коротких историй о детстве и жизни героев Небесной Сотни. В роликах родные и знакомые рассказывают о поступках героев, отношениях с родными, мечтах и стремлениях. Эти рассказы призваны напомнить о цене свободы и ответственности за ее сохранение.

Для меня этот проект очень важен. Хотелось показать жизнь героев. Он не о смерти, а о жизни. Я стремилась сделать проект лаконичным – короткие истории. Если посмотреть хотя бы 3 – 5 роликов, становится понятно, насколько Герои Небесной Сотни похожи между собой,

– рассказала автор и режиссер проекта Дарья Кульчицкая.

Кульчицкая добавила, что почти все герои Небесной Сотни интересовались историей. По ее мнению, это повлияло на то, что они пошли на Майдан, потому что не хотели, чтобы "Украина снова оказалась под оккупантами".

Участники презентации видеопроекта "Характеры достоинства"

Автор идеи и режиссер проекта Дарья Кульчицкая;

Заведующая информационно-выставочного отдела Национального музея Революции Достоинства Ольга Сало;

Дочь Героя Небесной Сотни Сергея Дидыча Ирина Дидыч;

Методистка учебно-методического центра образования Львова Наталья Добрянская.

Обратите внимание! За 2 года проекта вышли 28 выпусков. В них рассказывают про Назара Войтовича, Юрия Сидорчука, Романа Сеника, Василия Моисея, Романа Вареницу, Устима Голоднюка, Богдана Илькива, Сергея Помещика, Владимира Жеребного и других Героев Небесной Сотни. Сейчас идет работа над 10 новыми видеоисториями.