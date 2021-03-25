В Львове 25 марта приняли бюджет развития Львовской МТГ на 2021 год. Городской голова Андрей Садовый рассказал, что поддержали не все проекты. Однако сессия еще будет возвращаться к вопросу бюджета и вносить изменения, если возникнет такая необходимость.

По словам Садового, в бюджет развития не вошла электрификация нового участка, который готовят в промзоне для привлечения инвесторов. На это нужно потратить минимум 25 миллионов гривен.

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Горсовет принял бюджет развития на 2021 год

Садовый рассказал, что горсовет принял бюджет развития Львовской МТГ на 2021 год.

На самом деле это процесс, который будет дебатироваться еще долго. Потому что мы фактически на каждом заседании вносим различные правки, учитывая финансовые потребности в отраслях. Но это важный этап, и сегодня мы поставили в нем точку,

– добавил городской голова.

Садовый добавил инфографику, на которой изображено, куда и сколько денег направят в 2021 году.



Во Львове приняли бюджет развития на 2021 год / Фото Андрея Садового

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Депутаты горсовета проголосовали не за все проекты

По информации Львовского горсовета, депутаты не проголосовали за финансирование реконструкции улицы Железнодорожной.

"Когда завершим улицу Шевченко, мы вернемся к улице Железнодорожной. Задача на этот год – завершить все объекты: улицы Бандеры, Шевченко, Хмельницкого и Орлика", – отметил Садовый.

Мэр рассказал, что среди депутатов были долгие дебаты относительно школы в Брюховичах. Народные избранники от "Европейской Солидарности" ставили под сомнение, нужно ли ее строить. Однако Садовый отметил, что в Брюховичах мечтают о школе уже 30 лет, поэтому ее все же надо достроить.

"Так же и корпус школы в Рудно надо достроить, так же как и спортивную часть корпуса на Богдана Хмельницкого в школе, и школа "Провесень", которую нужно достроить. Это для нас очень важно", – добавил городской голова.

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В бюджете предусмотрели деньги на мусороперерабатывающий завод

Садовый отметил, что в бюджете развития предусмотрели достаточно денег, чтобы продолжать работы по строительству мусороперерабатывающего завода.

Конечно, что еще будут дебаты, потому что всегда кто-то есть за строительство завода, кто-то есть против. Но, слава Богу, что тех, кто поддерживает строительство, гораздо больше, поэтому, думаю, что мы победим,

- заявил мэр.

Городской глава рассказал, что во Львове уже есть станция компостирования. По мнению Садового, работы по строительству второй очереди начнутся в апреле 2021 года. Строительство завода планируют завершить через 2 года.