Во Львове из-за потепления 22 октября временно остановят подачу отопления в дома. Котельные, которые имеют техническую возможность прекратить подачу тепла, будут приостанавливать, а те, которые такой возможности не имеют, – будут работать на минимальном режиме.

Львовяне также могут самостоятельно регулировать подачу тепла непосредственно в домах для того, чтобы уменьшить потребление тепловой энергии и меньше платы за отопление. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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Когда будут выключать отопление

Львовским котельным уже дали команду прекращать подачу тепла в дневное время. Однако, отопление во львовских домах будут восстанавливать ночью. По словам городского головы, Львов входит в отопительный сезон легко и спокойно.

Сегодня в день будем приостанавливать подачу теплоносителя там, где есть возможность. Зато в тех домах, где нет возможности полностью отключить подачу тепла, теплоноситель будем подавать минимально допустимую температуру. А на ночь теплоснабжение будет восстановлено, поскольку будет холоднее,

– сообщила заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

Как жители могут регулировать подачу отопления в доме

Заместитель городского головы подчеркнула, что жители могут сами закрывать задвижки и не принимать тепло в дом. Во Львове 98% домов имеют приборы учета. Это позволяет львьянам регулировать подачу отопления и экономить деньги.

Чтобы регулировать подачу отопления, жителям нужно открыть или закрыть подачу теплоносителя на домовом вводе.

Если температура воздуха на улице 6 – 8 градусов тепла, нужно полностью прекратить подачу отопления в доме. Для этого перекрывают тепловой счетчик или запорно-регулирующую арматуру на узле управления системой центрального отопления дома.

Если температура воздуха на улице меньше, чем 6 – 8 градусов тепла, подачу отопления в дом нужно восстановить.

Такое регулирование подачи тепла в дом должен выполнять ответственный человек, которого назначают жители.