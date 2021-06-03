Бывшая исправительная колония №48 располагается на улице Хуторовка. На ее территории, площадью 10,7 гектара, размещены более 100 объектов недвижимости.

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Садовый обратился к потенциальным покупателям бывшей колонии

Мэр Львова рассказал, что аукцион по продаже территории Львовской исправительной колонии №48 завершится 3 июня. Он будет проходить официально – через платформу "Prozorro.Продажи". Продавцом выступает Министерство юстиции.

Этот участок не является городским, и мы не можем прописывать условия продажи так, чтобы его не приобрел очередной застройщик. Однако со своей стороны исполком городского совета принял Концепцию развития этой территории,

– отметил Садовый.

По документу, на территории бывшей исправительной колонии должны быть:

общеобразовательная школа на 18 классных комнат и детский сад на 180 мест;

жилая застройка должна занимать меньше 25% территории;

общественная застройка (офисы, культурный центр, спорткомплекс и т. п) – не менее 65%;

под рекреационные функции следует предусмотреть не менее 10% территории.

Садовый добавил, что город обращался в Министерство юстиции с просьбой внести эту концепцию в условия аукциона, однако ответа так и не получил.

"Поэтому прошу всех потенциальных покупателей с уважением относиться к общине нашего города", – подытожил мэр.

Обратите внимание! Подробнее ознакомиться с концепцией развития территории бывшей исправительной колонии на Хуторовке можно по ссылке.