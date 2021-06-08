На территории исправительной колонии №48 расположены более 100 объектов недвижимости. Площадь участка составляет 13 гектаров.
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Колонию продали за 407,5 миллиона гривен
На первый аукцион 7 мая выставили около сотни объектов недвижимости Львовской исправительной колонии №48, размещенных на участке площадью 10,7 гектара. Стартовая цена лота составляла более 132,5 миллиона гривен. В торгах участвовали 7 участников. Лучшее предложение подало ООО "Девелопмент инжиниринг сервис". Компания предложила втрое выше стартовой стоимости цену – 377,5 миллиона гривен.
Вторым лотом были 3 помещения бывшей исправительной колонии общей площадью 0,9 гектара. Стартовая цена – 3,5 миллиона гривен. В этом аукционе приняли участие 9 компаний. Победителем стал ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар", который подал лучшее предложение. Компания предложила 30 миллионов гривен, что почти в 9 раз превышает первоначальную стоимость.
Когда Минюст заключит соглашения с победителями торгов, аукционы будут считаться официально завершенными.
Исправительную колонию продали за более чем 407 миллионов гривен / Скриншот с сайта ProZorro
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Коротко об исправительной колонии на Хуторивке
- Львовскую исправительную колонию №48 на улице Хуторивка создали в 1946 году.
- Сначала там работал детский исправительный центр, а с 1958 года там обустроили колонию для взрослых.
- На ее базе работал учебный центр, где заключенных учили техническим специальностям.
- Зимой 2018 года колония прекратила функционировать. Осужденных перевели в другие исправительные учреждения.
- Львовская исправительная колония состоит из 2 частей. Там размещены здания общей площадью 39,8 тысячи квадратных метров.