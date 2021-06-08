Во Львове продали исправительную колонию более чем за 407 млн грн: кому она теперь принадлежит

Министерство юстиции продало Львовскую исправительную колонию №48 в три раза дороже, чем планировало. Новые владельцы заплатили за нее более 407 миллионов гривен.

На территории исправительной колонии №48 расположены более 100 объектов недвижимости. Площадь участка составляет 13 гектаров.

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Колонию продали за 407,5 миллиона гривен

На первый аукцион 7 мая выставили около сотни объектов недвижимости Львовской исправительной колонии №48, размещенных на участке площадью 10,7 гектара. Стартовая цена лота составляла более 132,5 миллиона гривен. В торгах участвовали 7 участников. Лучшее предложение подало ООО "Девелопмент инжиниринг сервис". Компания предложила втрое выше стартовой стоимости цену – 377,5 миллиона гривен.

Вторым лотом были 3 помещения бывшей исправительной колонии общей площадью 0,9 гектара. Стартовая цена – 3,5 миллиона гривен. В этом аукционе приняли участие 9 компаний. Победителем стал ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар", который подал лучшее предложение. Компания предложила 30 миллионов гривен, что почти в 9 раз превышает первоначальную стоимость.

Когда Минюст заключит соглашения с победителями торгов, аукционы будут считаться официально завершенными.

По данным YouControl , архитектурную компанию "Девелопмент инжиниринг сервис" основали в 2015 году. Ее владельцем является львовянин, владелец нескольких строительных компаний. Он также является руководителем ОАО "Львовский проектный институт", которыйВ свою очередь, владельцами рынка "Шувар" являются депутат Львовского горсовета Роман Федишин и Андрей Чипчар.



Исправительную колонию продали за более чем 407 миллионов гривен / Скриншот с сайта ProZorro

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