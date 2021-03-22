Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина до 4 апреля.

В течение 21 марта в львовские больницы попали 63 больных. Однако выписали только 3 человека.

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Мэр города Андрей Садовый рассказал, что 22 марта приняли решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют у Больницы скорой помощи. Также городская власть обратилась к Минздраву с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирус.

Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов,

– добавил Садовый.

По словам городского главы, городские и областные больницы остро нуждаются в медработниках. В течение последних 2 дней Львов получил 350 обращений от врачей со всей Украины, "которые готовы помочь в этой нелегкой борьбе".

Садовый отметил, что в городе нарабатывают механизм дополнительного премирования всех медиков, которые лечат больных коронавирусом.

"Что касается предпринимателей, которым сегодня тоже сложно. Готовим отдельную программу поддержки бизнеса. Детали впоследствии", – отметил мэр.

Садовый добавил, что медики, которые хотят помочь Львову в борьбе с коронавирусом могут заполнить анкету по ссылке или подать заявку по телефону Горячей линии города – 1580.