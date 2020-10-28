Во Львове команда аудиодескрипторов в 2020 году адаптировала для незрячих взрослых и детей 8 фильмов. Общий бюджет адаптации составил 487 тысяч гривен.

Создание аудиодескрипции одного фильма длится от 1,5 до 3 месяцев. Адаптацию фильмов финансировали Украинский культурный фонд, Львовский горсовет и концерт "Сказка на белых лапах". Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Львовские аудиодескрипторы адаптировали разножанровые фильмы

Адаптировала фильмы львовская ячейка Украинского союза инвалидов. Фильмы прокомментировали так, что каждый незрячий человек может "увидеть" происходящее на экране. Фильмы для адаптации подбирали сами. Команда пыталась сделать аудиодескрипцию разножанрового кино.

Сюда вошли современные фильмы, которые хотели "увидеть" незрячие с целой Украины. Очень радуемся тому результату, ведь это особая адаптация. Она очень колоритная, имеет очень красивый, мелодичный украинский язык, учитывает особенности восприятия окружающего мира незрячими, а не просто воспроизводит то, что происходит на экране,

– рассказала Оксана Потимко.

Что такое аудиодескрипция? Адаптация фильма для незрячих занимает 1,5–3 месяца. Аудиодескрипцию проводят поэтапно. Сначала специалисты многократно просматривают фильм и выделяют паузы. Затем создают и записывают комментарии в студии звукозаписи. Далее команда накладывает их на видеоряд фильма. После этого проводят экспертизу и корректировку. На всех этапах создания аудиодескрипции работают не только профессиональные специалисты, но и незрячие люди.

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Фильмы адаптировали лучшие специалисты

Львовская команда аудиодескрипторов в 2013 году впервые адаптировала мультфильм для незрячих детей. Тогда же специалисты разработали украинскую методику комментирования. Сейчас этой методикой пользуется вся Украина. За все время работы львовские аудиодескрипторы адаптировали 100 фильмов и мультиков.

"Мы уже имеем много опыта в этом деле, но постоянно продолжаем учиться, ведь нашими экспертами являются незрячие дети и взрослые, которые помогают нам понять, куда именно двигаться, какие детали учитывать. Есть другие команды, которые создают фильмы для незрячих, но они это делают очень сухо, безэмоционально. Они дают понять, что делается на экране, но не помогают незрячему человеку пережить этот фильм", – отметила аудиодескриптор Александра Бонковская.

Смотрите видео с презентации адаптированных фильмов:

Какие фильмы адаптировали для незрячих в 2020 году

В 2020 году львовские аудиодескрипторы адаптировали для незрячих 8 художественных фильмов.

"Заборонений" (режиссер Роман Бровко);

"Позивний Бандерас" (режиссер Заза Буадзе);

"Фокстер і Макс" (режиссер Анатолий Матешко);

"Хайтарма" (режиссер Ахтем Сеитаблаев);

"Пекельна хоругва" (режиссер Михаил Костров);

"Політ золотої мушки" (режиссер Иван Кравчишин);

"Приключения Паддингтона" (режиссер Пол Кинг);

"Пригоди Святого Миколая" (режиссер Алексей Степанов).

Общий бюджет адаптации всех 8 фильмов составил 487 тысяч гривен. Украинский культурный фонд предоставил на аудиодескрипцию 323 тысячи гривен, Львовский горсовет – 134 тысячи гривен, а концерт "Сказка на белых лапах" – 30 тысяч гривен.