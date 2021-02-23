В парке "700-летие Львова" продолжают бороться с гололедицей с помощью кофейной гущи. Для этого еженедельно кофейни предоставляют около 80 килограммов гущи, которой коммунальщики посыпают дорожки при необходимости.

В парке "700-летие Львова" коммунальщики посыпают кофейной гущей дорожки возле церкви Иосафата. Пока этот способ борьбы с гололедицей не планируют использовать в других парках.

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Как во Львове борются с гололедицей с помощью кофейной гущи

По словам директора ЛКП "Зеленый Львов" Владимира Данилюка, дорожки в парке "700-летие Львова" посыпают кофейной гущей только при необходимости.

Сегодня (23 февраля – 24 канал) планируем тоже посыпать, потому что идет оттепель, соответственно, становится скользко. Как пилотный проект, мы выбрали локацию в парке "700-летие Львова". Сейчас продолжаем испытывать. Кофейную гущу мы забираем по понедельникам,

– отметил Данилюк.

В течение выходных кофейни собирают кофейную гущу. Так, еженедельно коммунальщикам передают около 80 килограммов использованного кофе. По словам чиновника, этого количества достаточно, чтобы дважды посыпать участки в части парка возле церкви Иосафата.

"Уже около месяца посыпаем те самые дорожки. Пока не планируем посыпать другие парки. Хотим послушать ученых относительно органики и того, как она поведется в парке. Тогда уже будет принято окончательное решение по этому проекту", – подытожил Данилюк.

Интересно! Эту инициативу предложила советница мэра Львова Ирина Оршак. Она отметила, что кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства и не только не вредит растениям, но и может быть им полезной.

Смотрите фото, как во Львове посыпают дорожки кофейной гущей / Фото Романа Балука