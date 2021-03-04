С 25 февраля мобильная бригада 2 городской поликлиники вакцинируют медработников, которые лечат больных коронавирусом. 340 медиков уже получили первую прививку от COVID-19.

Всего медикам должны сделать по 2 прививки от коронавируса. Все медработники, которых уже вакцинировали, чувствуют себя хорошо.

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Как во Львове вакцинируют медиков

Первый этап вакцинации от коронавируса начался 25 февраля. Мобильная бригада 2 городской поликлиники, члены которой прошли обучение в Киеве по работе с вакциной Covishield, делает прививки медикам, которые лечат больных COVID-19.

Мобильная бригада 4 марта будет продолжать вакцинировать медиков в больнице скорой помощи. Все медработники, которым уже сделали прививку, чувствуют себя хорошо. Побочных реакций ни у кого не обнаружили.

Первую прививку получили медики 5 львовских медучреждений:

50 медиков Львовской областной инфекционной больницы;

70 медиков 8 городской клинической больницы;

80 медиков регионального центра легочного здоровья;

140 медиков городской клинической больницы скорой помощи и областного центра экстренной медицинской помощи.

Коротко о вакцинации во Львове

На Львовщину 25 февраля поступила первая партия вакцины от коронавируса.

Область получила 42,2 тысячи доз вакцины Covishield, которую производят в Индии по лицензии компании Oxford/AstraZeneca.

Ими планируют вакцинировать 21,1 тысячи человек – по 2 дозы на человека.

Первыми прививки получают медики, которые работают с больными коронавирусом, и сотрудники мобильных бригад по иммунизации.

Перед вакцинацией пациента осматривает врач. После этого человек подписывает согласие и его вакцинируют.

В течение 30 минут после прививки, медики наблюдают за состоянием пациента. Если никаких нареканий у человека нет, его отпускают домой.



Как будут вакцинировать украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала