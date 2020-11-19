Львовская мэрия планирует дополнительно реализовать 10 проектов Общественного бюджета, которые не стали победителями. Деньги выделят на медицинские и образовательные проекты.

Львов профинансирует еще 10 проектов Общественного бюджета, которые набрали много голосов, но не победили. На их реализацию выделят дополнительные средства из городского бюджета на 2021 год. Об этом в фейсбуке заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте также Во Львове запустят новый троллейбус до Центрального автовокзала: детали маршрута

Неожиданность от мэрии для проектов Общественного бюджета

Обещанная неожиданность для проектов Общественного бюджета, которые не дотянули до победы, но набрали много голосов. Мы с командой проанализировали их и решили предложить выделить дополнительные средства в бюджете на 2021 год для всех проектов, которые набрали более 3 тысяч голосов в категории "Медицина и Образование", и более 1,5 тысячи голосов в категории "Другие",

– рассказал Садовый.

Какие проекты Общественного бюджета дополнительно профинансируют

Капитальный ремонт покрытия школьного двора лицея №2 и школы №36;

Планета детского будущего;

Спортивная площадка Street workout лицея "Львовский";

Стадион "Сихов" на территории школы №98;

Создание интерактивного пространства для детей с хирургическими проблемами;

Обновленная Погулянка – современное и безопасное пространство;

Молодежный центр развития;

Сеть спортивного и детского досуга на улицах Сияние, Широкая, Планерная, Выгоды;

Будет качественная и безопасная улица Франко в селе Зарудцы – будет развитие общества;

Ремонт и реконструкция спортивного зала СШ №1.

Обратите внимание! В 2020 году за проекты Общественного бюджета проголосовали более 103 тысяч львовян. На проекты-победители из городского бюджета выделят 58 миллионов гривен.