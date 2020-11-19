Во Львове дополнительно профинансируют 10 проектов Общественного бюджета, – Садовый
Львовская мэрия планирует дополнительно реализовать 10 проектов Общественного бюджета, которые не стали победителями. Деньги выделят на медицинские и образовательные проекты.
Львов профинансирует еще 10 проектов Общественного бюджета, которые набрали много голосов, но не победили. На их реализацию выделят дополнительные средства из городского бюджета на 2021 год. Об этом в фейсбуке заявил мэр Львова Андрей Садовый.
Читайте также Во Львове запустят новый троллейбус до Центрального автовокзала: детали маршрута
Неожиданность от мэрии для проектов Общественного бюджета
Обещанная неожиданность для проектов Общественного бюджета, которые не дотянули до победы, но набрали много голосов. Мы с командой проанализировали их и решили предложить выделить дополнительные средства в бюджете на 2021 год для всех проектов, которые набрали более 3 тысяч голосов в категории "Медицина и Образование", и более 1,5 тысячи голосов в категории "Другие",
– рассказал Садовый.
Какие проекты Общественного бюджета дополнительно профинансируют
- Капитальный ремонт покрытия школьного двора лицея №2 и школы №36;
- Планета детского будущего;
- Спортивная площадка Street workout лицея "Львовский";
- Стадион "Сихов" на территории школы №98;
- Создание интерактивного пространства для детей с хирургическими проблемами;
- Обновленная Погулянка – современное и безопасное пространство;
- Молодежный центр развития;
- Сеть спортивного и детского досуга на улицах Сияние, Широкая, Планерная, Выгоды;
- Будет качественная и безопасная улица Франко в селе Зарудцы – будет развитие общества;
- Ремонт и реконструкция спортивного зала СШ №1.
Поделиться новостью