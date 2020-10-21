Во Львове Первая коммунальная ветеринарная клиника ЛКП "Лев" продолжает выездные акции по бесплатному чипированию собак. Услугой могут воспользоваться все желающие.

Бесплатно чипировать своего домашнего любимца можно будет до конца октября. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ЛКП "Лев".

Читайте также Во Львове построят новый дом для бездомных животных: что там будет

Где и когда можно бесплатно чипировать четвероногих

22 октября – улица Пасечная, конечная остановка трамвая №2 (с 16:30 до 18:30);

23 октября – улица Черновола, парк 700-летия (с 16:30 до 18:30);

24 октября – Рясне 1, сквер, улица Шевченко, дом 258 (с 15 до 18);

29 октября – Збоища, на углу улиц Чигиринская и Творческая (возле спортивного комплекса по плаванию) (с 16:30 до 18:30);

30 октября – Брюховичи, улица Курортная, дом 2 (с 16:30 до 18:30);

31 октября – Рясне 2, возле школы №100 (с 15 до 18).

Обратите внимание! Подробнее с локациями бесплатного чипирования собак можно ознакомиться на карте.



Во Львове бесплатно будут чипировать собак / Фото ЛКП "Лев"

Условия бесплатного чипирования собак

В ЛКП "Лев" рассказали, что для того, чтобы бесплатно чипировать свою собаку, нужно выполнить несложные условия:

четвероногого должен сопровождать его владелец;

человеку следует иметь при себе паспорт и ветпаспорт собаки;

животное должно иметь действительную вакцинацию от бешенства с соответствующей отметкой в ​​ветпаспорте;

также владельцу собаки необходимо быть в маске, а для четвероногого взять намордник и поводок.

В ЛКП "Лев" отметили, что для того, чтобы процесс происходил быстрее, человек может подготовить профиль четвероногого на сайте. В таком случае на локации нужно будет лишь ввести чип и подвязать его в системе к уже созданному профилю. Таким образом, процедура займет не более 3 минут, а специалисты успеют прочипировать большее количество четвероногих.