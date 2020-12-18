Во Львове 18 декабря случился мощный взрыв газа, который обвалил часть несущей стены дома. Травмировались 2 жителей квартиры. Девять человек нужно эвакуировать, поскольку есть угроза обвала.

Взрыв произошел около 11:30 на улице Ковалевской в ​​районе Подзамче вблизи центра Львова. В квартире на третьем этаже взорвался газ. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Горячей линии Львова.

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Что пока известно о взрыве газа на улице Ковалевской

В пятницу, 18 декабря, около 11:30 на улице Ковалевской произошел мощный взрыв газа в многоквартирном доме.

В результате взрыва обрушилась стена на третьем этаже. Известно лишь о двух пострадавших.

На месте происшествия прибыли все экстренные службы. Сейчас чрезвычайники эвакуируют жителей дома.

В доме перекрыли подачу газа и электричества.

Причину взрыва устанавливают эксперты.

Смотрите фото с места взрыва / Фото ZAXID.NET

Кто пострадал в результате взрыва

В результате взрыва пострадали жители разрушенной квартиры. 45-летний мужчина отравился продуктами горения, а 43-летняя женщина получила ожоги 3 – 4 степени обеих кистей рук и ожог лица 2 степени. Медики отвезли пострадавших в больницу.

Мощный взрыв повредил оконные рамы, балкон, двери, несущую стену и перегородки.

С 5 квартир 9 людей нужно отселить, потому что есть угроза их здоровью и жизни. Сейчас райадминистрация и департамент ЖКХ работают над тем, чтобы найти место для проживания этих людей.

Городской совет обеспечит отселение, пока будут осуществлены мероприятия по ликвидации последствий и укреплению дома. Будет выставлена ​​охрана Муниципальной стражи, чтобы не допустить посторонних лиц к месту обвала,

– рассказал заместитель городского головы по вопросам безопасности Сергей Бабак.

Смотрите видео с места взрыва: