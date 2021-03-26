В одном из домов на улице Степана Бандеры 25 марта случился пожар. На момент прибытия спасателей густой дым заполнил подъезд. Поэтому спасателям пришлось эвакуировать 15 человек.

Пожар произошел около 22:55. К счастью, никто из людей не пострадал.

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Пожар тушили около 30 минут

Около 22:55 мчс поступило сообщение о пожаре на 1 этаже 4-этажного дома на улице Бандеры.

К месту происшествия немедленно выехали пожарные.

На момент прибытия спасателей огонь уже полностью охватил квартиру, а густой дым заполнил подъезд дома.

Спасатели включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и начали тушить пожар.

Спасатели эвакуировали из дома 15 человек.

Пожарные локализовали пожар в 23:23, а в 23:30 – полностью ликвидировали.



На улице Бандеры случился пожар / Фото ГСЧС Львовской области

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Пожарные не могли подъехать к дому

В результате пожара огонь уничтожил домашние вещи на площади 35 квадратных метров и повредил отделку фасада. К счастью, никто из людей не травмировался.

Спасатели не имели возможности подъехать к дому, поэтому, чтобы подать воду, им пришлось прокладывать магистральную линию длиной около 200 метров. К ликвидации возгорания привлекли 3 единицы спецтехники и 11 спасателей. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания.



К счастью, никто из людей не пострадал / Фото ГСЧС Львовской области



Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовской области