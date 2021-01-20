Во Львове случился ужасный пожар в 5-этажке: спасли 6 человек – фото
Во Львове 19 января случился разрушительный пожар – загорелась квартира на третьем этаже 5-этажки. Чрезвычайники спасли 6 человек, двое из которых отравились продуктами горения.
Пожар возник около 16:08 на улице Городоцкой. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Около 16:08 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на улице Городоцкой – загорелась квартира на 3 этаже 5-этажки.
- Не теряя времени, на место вызова выехали спасатели.
- Там они увидели, что из окна квартиры уже выбивалось пламя.
- Пожарные сразу надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и отправились на поиск источника возгорания.
- Пожар локализовали в 16:20, а полностью ликвидировали в 16:49.
Пожар возник около 16:08 на улице Городоцкой / Фото "Твоє місто"
Что пострадало в результате пожара
В результате пожара огонь уничтожил вещи на площади 50 квадратных метров и повредил облицовку стен и потолка на площади 100 квадратных метров.
Однако пожарным удалось спасти 6 человек, из которых двое, хозяйка и ее сын, отравились продуктами горения. Женщину в тяжелом состоянии отвезли в 8 городскую клиническую больницу, а мужчина от госпитализации отказался.
К ликвидации пожара привлекли 15 чрезвычайников и 3 единицы спецтехники. Обстоятельства происшествия и причину возникновения возгорания в квартире устанавливают правоохранители.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства пожара / Фото "Твоє місто"
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