Во Львове утром 19 февраля произошла стрельба. Правоохранители задержали двух участников конфликта. Один из мужчин в результате происшествия оказался в больнице.

Инцидент произошел около 8:00 на улице Кульчицкой. Правоохранители проводят расследование. Интересно На Львовщине в доме 52-летнего мужчины правоохранители изъяли оружие и много наркотиков: фото Как во Львове произошла стрельба Около 8:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Кульчицкой между 2 мужчинами происходит драка.

Также небезразличная женщина рассказала, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов.

По указанному адресу немедленно выехали следователи, оперативники, спецназовцы, патрульные и сотрудники других служб полиции Львовщины.

На месте происшествия правоохранители увидели 2 мужчин, между которыми и происходила драка.

У 43-летнего львовянина полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль, а у 34-летнего мужчины, также жителя Львова, – нож.

Все оружие направят на экспертное исследование.

Младший участник конфликта попал в больницу с телесными повреждениями.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и решают вопросы правовой квалификации события. Инцидент произошел около 8:00 / Фото полиции Львовщины

У львовянина изъяли устройство для отстрела резиновых пуль / Фото полиции Львовщины