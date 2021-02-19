Во Львове произошла стрельба: один из мужчин попал в больницу – фото
Во Львове произошла стрельба / Полиция Львовщины
Во Львове утром 19 февраля произошла стрельба. Правоохранители задержали двух участников конфликта. Один из мужчин в результате происшествия оказался в больнице.
Источник:полиция Львовщины
Инцидент произошел около 8:00 на улице Кульчицкой. Правоохранители проводят расследование.
Интересно На Львовщине в доме 52-летнего мужчины правоохранители изъяли оружие и много наркотиков: фото
Как во Львове произошла стрельба
- Около 8:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Кульчицкой между 2 мужчинами происходит драка.
- Также небезразличная женщина рассказала, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов.
- По указанному адресу немедленно выехали следователи, оперативники, спецназовцы, патрульные и сотрудники других служб полиции Львовщины.
- На месте происшествия правоохранители увидели 2 мужчин, между которыми и происходила драка.
- У 43-летнего львовянина полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль, а у 34-летнего мужчины, также жителя Львова, – нож.
- Все оружие направят на экспертное исследование.
- Младший участник конфликта попал в больницу с телесными повреждениями.
- Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и решают вопросы правовой квалификации события.
Инцидент произошел около 8:00 / Фото полиции Львовщины
У львовянина изъяли устройство для отстрела резиновых пуль / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью