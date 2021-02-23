Во Львове на улице Городоцкой 23 февраля состоялась очередная акция протеста против бизнеса депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука. Под стенами офиса компании "Будмекс" произошла стычка между правоохранителями и активистами Нацкорпуса.

По информации полиции, избили 4 правоохранителей. Во время акции протеста задержали 6 активистов.

К теме "Вон московского казачка": во Львове Нацкорпус пикетировал бизнес Тараса Козака – фото

Правоохранители задержали 6 активистов Нацкорпуса

Около 10:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Городецкой проходит акция протеста.

По указанному адресу немедленно выехали следователи, спецназовцы, патрульные и другие сотрудники полиции.

На месте происшествия правоохранители увидели около 60 человек, которые, по словам пресс-службы полиции, вели агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания полицейских.

Так, несмотря на активное противодействие протестующих, правоохранители задержали 6 активных участников акции.

В результате столкновения 4 полицейских травмировались.

Смотрите видео схватки активистов Нацкорпусу и полиции:

Читайте также Основания и полномочия у правоохранителей есть, – Каленюк о привлечении Козака к ответственности

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа". Санкция статьи предусматривает наказание – до 5 лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к избиению полицейских.

Смотрите фото протеста Нацкорпусу против бизнеса Козака / Фото Сергея Бевза

К теме Тарас Козак является кошельком Медведчука, – Шабунин объяснил причину

Против чего протестовали активисты Нацкорпусу: коротко

На улице Городецкой 367 во Львове возле офиса компании "Будмекс" 23 февраля состоялась акция протеста партии Национальный корпус.

По данным протестующих, компании "Будимекс", "Бетонбуд" и "Трансмонолитавто" принадлежат "спонсорам терроризма" – депутатам от ОПЗЖ Тарасу Козаку и Виктору Медведчука.

Как отмечают организаторы, целью акции было привлечение внимания власти и общественности к "беспрепятственному функционированию бизнеса коллаборационистов".

Первая акция Нацкорпусу против бизнеса Козака состоялась во Львове 16 февраля.



На Козака наложили санкции / Инфографика 24 канала