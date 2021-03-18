Во Львове прорвало трубу на улице Шумского. Мощный поток воды образовал пропасть на дороге. Сейчас в части домов прекращено водоснабжение.

Место аварии огородили работники аварийной службы. Сейчас они работают над разрушенным участком трубы.

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Что известно об аварии

В Львовводоканале сообщили, что в 20 часов 17 марта на улице Шумского 5-7 прорвало трубу. Ее диаметр – 20 сантиметров. Прорыв все еще ликвидируют.

Видео очевидца водной аварии на улице Шумского:

В аварийной службе объяснили, что пропасть образовалась из-за подмывания грунта мощным водным потоком.



Фото работ на ремонтном участке / фото ЛГС



Место повреждения трубы / фото ЛГС

Сотрудники патрульной полиции оградили опасный участок.

Где приостановили водоснабжение

Водоснабжение обещают восстановить до 15 часов 18 марта. В водном предприятии отметили, что после завершения работы, вода может иметь окраску цвета ржавчины.

Перечень домов, где выключили воду:

улица Бенцаля – все дома;

улица Моршинская – все дома;

улица Природная – все дома;

по улице Чупрынки – дома 87, 98a, 98, 99, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 115, 117, 121, 121a, 123, 126, 127, 128, 129, 132, 134, 136, 154 , 156, 158, 160.

В водоканале пообещали помыть улицу после завершения ремонта трубы.