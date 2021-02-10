На улице Франко во Львове 10 февраля произошел прорыв на трубопроводе. На место аварии уже выехали специалисты "Львовводоканала". Пока будут продолжаться ремонтные работы, улица будет перекрыта для движения транспорта.

Работы продлятся ориентировочно с 10:00 до 20:00. Из-за прорыва водопровода без воды останутся дома в центральной части города.

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Франко перекроют для движения транспорта

В "Львовводоканале" рассказали, что на улице Франко прорвало трубопровод диаметром 600 миллиметров.

Ремонтные бригады предприятия уже выехали на место. Соответственно на время ремонтных работ этот участок улицы будет перекрыт для движения транспорта. Также будет приостановлено водоснабжение во всей центральной части города,

– сообщила пресс-служба предприятия.

Ориентировочно работы продлятся с 10:00 до 20:00, но все будет зависеть от сложности ремонта. Когда специалисты раскопают место утечки, можно будет более четко сказать о сроках перекрытия улицы. В "Львовводоканале" надеются завершить работы как можно скорее.

Важно! По улице Ивана Франко курсируют трамваи номер № 3, 8, 9. На время ремонтных работ эти трамвайные маршруты закроют. О схеме движения пресс-служба Львовского горсовета сообщит дополнительно.