Во Львове простились с погибшим бойцом Игорем Байталой: фото
Во Львове простились с Игорем Байталой / Львовский городской совет
Во Львове 10 апреля попрощались с погибшим на Донбассе военным Игорем Байталой. Церемония состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.
Источник:Львовский горсовет
Проститься с бойцом в храм пришло не много людей. Ведь во Львове действует локдаун и запрет на массовые мероприятия.
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После процессия отправилась в Жидачев, откуда родом погибший военный.
Во Львове простились с Игорем Байталой / Фото ЛГС
Заметим, что в 26-летнего бойца остались родители и 2 сестер. Супруги узнали о гибели сына, когда заболели коронавирусом.
Что известно об Игоре Байтале
- Боец проходил службу по контракту в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде.
- Вечером 3 апреля Байтала исчез возле Шумов, что в Донецкой области.
- Его несколько дней разыскивали, но все было бесполезно. 6 апреля пророссийские боевики передали тело воина бригаде.
- Пока неизвестно, что именно случилось с защитником. Командование рассматривает несколько вариантов. Среди них потеря ориентировки и даже похищение.
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