Во Львове 10 апреля попрощались с погибшим на Донбассе военным Игорем Байталой. Церемония состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Проститься с бойцом в храм пришло не много людей. Ведь во Львове действует локдаун и запрет на массовые мероприятия.

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После процессия отправилась в Жидачев, откуда родом погибший военный.

Во Львове простились с Игорем Байталой / Фото ЛГС

Заметим, что в 26-летнего бойца остались родители и 2 сестер. Супруги узнали о гибели сына, когда заболели коронавирусом.

Что известно об Игоре Байтале

Боец проходил службу по контракту в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде.

Вечером 3 апреля Байтала исчез возле Шумов, что в Донецкой области.

Его несколько дней разыскивали, но все было бесполезно. 6 апреля пророссийские боевики передали тело воина бригаде.

Пока неизвестно, что именно случилось с защитником. Командование рассматривает несколько вариантов. Среди них потеря ориентировки и даже похищение.

Обратите внимание! С начала 2021 года оккупанты на Донбассе ежедневно открывают огонь и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Из-за этого по меньшей мере 32 наших защитника уже погибли.