Во Львове простились с погибшим военнослужащим 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Иваном Горошком. Он погиб 16 ноября возле Станицы Луганской.

Прощание с Горошком состоялось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Погибшего 21-летнего героя похоронили на Лычаковском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как прощались с погибшим военнослужащим

Все желающие могли попрощаться с украинским защитником в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, который расположен на улице Театральной. После прощания в храме Горошко похоронили на Лычаковском кладбище.

У погибшего военнослужащего осталась жена, с которой они ждали ребенка.

Смотрите фото с прощания с Иваном Горошком / Фото Романа Балуха

Коротко о гибели Ивана Горошко