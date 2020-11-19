Во Львове простились с погибшим героем Иваном Горошком: фото
Во Львове простились с погибшим военнослужащим 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Иваном Горошком. Он погиб 16 ноября возле Станицы Луганской.
Прощание с Горошком состоялось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Погибшего 21-летнего героя похоронили на Лычаковском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Как прощались с погибшим военнослужащим
Все желающие могли попрощаться с украинским защитником в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, который расположен на улице Театральной. После прощания в храме Горошко похоронили на Лычаковском кладбище.
У погибшего военнослужащего осталась жена, с которой они ждали ребенка.
Смотрите фото с прощания с Иваном Горошком / Фото Романа Балуха
Коротко о гибели Ивана Горошко
- Горошко родился в Кировоградской области в 1999 году.
- В апреле 2019 годаон ушел в ВСУ по призыву, а в августе подписал контракт.
- 16 ноября 2020 года Горошко погиб возле Станицы Луганской.
- По версии следствия, его сослуживец нанес мужчине из стрелкового автоматического оружия смертельное ранение в затылок.
- Мужчина признался, что убил Горошко в состоянии алкогольного опьянения.
- Военные прокуроры проверяют показания военнослужащего и решают вопрос о сообщении ему подозрения.
- Сейчас следователи проводят досудебное расследование.
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